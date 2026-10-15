O que é um googol, o número gigante que inspirou o nome do Google
Cem zeros é muita coisa.
O googol é uma unidade de medida numérica colossal, definida como 10 elevado a 100, ou seja, o número 1 seguido por cem zeros.
Essa magnitude impressionante foi concebida pelo matemático Edward Kasner em 1938, em sua busca por um termo que pudesse expressar algo próximo do infinito. O nome “googol”, que não possui significado intrínseco, foi uma sugestão criativa de seu sobrinho, Milton Sirotta.
A imensidão do googol é quase incompreensível. Para se ter uma ideia de sua escala, ele é muito maior do que a quantidade estimada de partículas elementares em todo o Universo observável. Essa dimensão absurda de um número gigantesco capturou a atenção de visionários, extrapolando o campo da matemática pura.
De Kasner ao Google
Foi essa escala sem precedentes que inspirou Sergey Brin e Larry Page ao criarem o Google em 1998. A premissa do famoso site de buscas estava intrínseca em seu nome: indexar o maior volume possível de páginas da internet.
Embora a plataforma já indexe trilhões de páginas, ela ainda está muito distante de alcançar a magnitude de um googol em termos de conteúdo digital, provando a escala inatingível desse número.
Googolplex
Se a vastidão do googol já parece insuperável, prepare-se para o googolplex. Este número é definido como 10 elevado a um googol, ou seja, 10 elevado a 10 elevado a 100. É uma unidade de medida tão imensa que transcende a imaginação humana. Sua magnitude é tal que, se alguém começasse a escrevê-lo manualmente a partir do Big Bang, ainda estaria longe de terminar sua representação bilhões de anos depois.
O googolplex é empregado em campos avançados como a mecânica quântica e outras áreas da física teórica e da matemática. Assim como o googol, seu nome foi uma criação do então garoto Milton Sirotta, que na época tinha apenas 9 anos.
Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Gabi Monteiro e publicada na Mundo Estranho em 2015.