O que é um googol, o número gigante que inspirou o nome do Google

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Introdução O googol é 10 elevado a 100, um número colossal criado em 1938 pelo matemático Edward Kasner, com nome sugerido por seu sobrinho. Sua vastidão inspirou Sergey Brin e Larry Page a batizar o famoso site de buscas Google. Além dele, existe o googolplex, 10 elevado a um googol, uma magnitude que transcende a imaginação humana e é utilizada em campos avançados da ciência.

Principais Tópicos





Descubra a definição e a origem do googol, um número gigantesco. Entenda como o googol inspirou a criação do nome da empresa Google. Aprenda sobre a escala impressionante do googol em comparação com o Universo. Conheça o googolplex, um número ainda mais colossal e complexo. Veja como esses números são empregados em áreas avançadas da ciência.

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O googol é uma unidade de medida numérica colossal, definida como 10 elevado a 100, ou seja, o número 1 seguido por cem zeros.

Essa magnitude impressionante foi concebida pelo matemático Edward Kasner em 1938, em sua busca por um termo que pudesse expressar algo próximo do infinito. O nome “googol”, que não possui significado intrínseco, foi uma sugestão criativa de seu sobrinho, Milton Sirotta.

A imensidão do googol é quase incompreensível. Para se ter uma ideia de sua escala, ele é muito maior do que a quantidade estimada de partículas elementares em todo o Universo observável. Essa dimensão absurda de um número gigantesco capturou a atenção de visionários, extrapolando o campo da matemática pura.

De Kasner ao Google

Foi essa escala sem precedentes que inspirou Sergey Brin e Larry Page ao criarem o Google em 1998. A premissa do famoso site de buscas estava intrínseca em seu nome: indexar o maior volume possível de páginas da internet.

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Ninguém nasce ruim em matemática: o problema é como ela é ensinada

Embora a plataforma já indexe trilhões de páginas, ela ainda está muito distante de alcançar a magnitude de um googol em termos de conteúdo digital, provando a escala inatingível desse número.

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Googolplex

Se a vastidão do googol já parece insuperável, prepare-se para o googolplex. Este número é definido como 10 elevado a um googol, ou seja, 10 elevado a 10 elevado a 100. É uma unidade de medida tão imensa que transcende a imaginação humana. Sua magnitude é tal que, se alguém começasse a escrevê-lo manualmente a partir do Big Bang, ainda estaria longe de terminar sua representação bilhões de anos depois.

O googolplex é empregado em campos avançados como a mecânica quântica e outras áreas da física teórica e da matemática. Assim como o googol, seu nome foi uma criação do então garoto Milton Sirotta, que na época tinha apenas 9 anos.

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Gabi Monteiro e publicada na Mundo Estranho em 2015.

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