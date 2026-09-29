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O que foi a Gestapo? Conheça a temida polícia secreta nazista

Para assegura o controle total do Reich, ela perseguiu opositores com tortura e outros métodos brutais entre 1933 e 1945.

Por Redação Super 29 set 2026, 08h00
Grupo de homens, alguns de chapéu e casaco longo, outros de uniforme militar, conversando em uma área arborizada com carros ao fundo
 (United States Public Domain/Wikimedia Commons)
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A Gestapo, sigla para Geheime Staatspolizei (“Polícia Secreta do Estado”), foi a organização encarregada de investigar, torturar e prender opositores ao regime nazista na Alemanha, entre 1933 e 1945.

Sua atuação brutal foi legitimada pelo “Decreto para a Proteção do Povo e do Estado”, assinado em 1933 por Paul von Hindenburg, presidente alemão. Este decreto, emitido após o incêndio do Parlamento, restringiu severamente direitos civis fundamentais, como a liberdade de expressão e de imprensa.

Sob essa “proteção legal”, os agentes da Gestapo tinham carta branca para agir sem mandados judiciais, interrogando, aprisionando e até enviando opositores do Reich diretamente para os campos de concentração, sob o controle da SS (Schutzstaffel, ou “tropa de proteção”), a organização paramilitar dos nazistas.

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Vigilância e métodos de terror

A principal fonte de informações da Gestapo eram as denúncias de cidadãos comuns sobre vizinhos e até familiares. Essa ampla rede permitia que apenas 32 mil oficiais da Gestapo monitorassem dezenas de milhões de alemães, criando um clima de paranoia e desconfiança generalizada.

Além das delações, a polícia secreta nazista usava táticas de espionagem, como escutas telefônicas e violação de correspondências. Agentes se infiltravam em organizações civis e políticas, como igrejas e o Partido Comunista, disfarçados para identificar e prender inimigos do Reich.

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O poder da Gestapo ia além, permitindo prisões preventivas e interrogatórios sem acusação formal. Em casos onde as informações não eram obtidas, a tortura era amplamente empregada. Afogamentos, choques elétricos, espancamentos e queimaduras eram alguns dos métodos brutais utilizados para extrair confissões ou dados, antes de enviar os suspeitos para os campos de concentração, marcando o início do Holocausto.

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Alvos do regime nazista

A Gestapo concentrava suas investigações em grupos sociais já marginalizados ou demonizados pelo regime nazista, o que, tragicamente, contribuía para a popularidade da organização entre parte da população.

Comunistas, judeus, padres opositores e trabalhadores estrangeiros eram alguns dos principais alvos da perseguição implacável.

A influência da polícia secreta alemã se expandiu com o avanço territorial da Alemanha Nazista. Um dos seus líderes pioneiros, Reinhard Heydrich, conhecido como o arquiteto do Holocausto, chegou a presidir a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) entre 1940 e 1942, demonstrando o alcance e o poder da Gestapo para além das fronteiras alemãs.

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Tiago Jokura e publicada pela Mundo Estranho em 2012.

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