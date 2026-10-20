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Mundo Estranho

O que o 1º astronauta chinês respondeu quando lhe perguntaram se a Grande Muralha pode ser vista do espaço

Até grandes heróis trazem grandes decepções

Por Victor Bianchin 20 out 2026, 16h00
Colagem de duas imagens: à esquerda, a Grande Muralha da China em meio a montanhas e árvores com folhagem de outono; à direita, um astronauta chinês em traje espacial, segurando a bandeira da China
 (Pixelwuwu via Wikimedia Commons/中国新闻社 via Youtube/Montagem sobre reprodução)
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O que o 1º astronauta chinês respondeu quando lhe perguntaram se a Grande Muralha pode ser vista do espaço Priorizar nos meus resultados Google

A ideia de que a Grande Muralha da China pode ser vista do espaço começou no século 18. Em 1754, o antiquário inglês William Stukeley escreveu em uma correspondência que a Grande Muralha “pode ser discernida na Lua”. Ou seja, mais de dois séculos antes de qualquer ser humano se aventurar além do planeta Terra.

No século 19, a afirmação continuou sendo repetida. Em 1895, por exemplo, o jornalista britânico Henry Norman escreveu que a muralha tinha a reputação de ser a única obra humana na Terra visível da Lua. Mas o grande impulso veio em 1932, com uma tira do popular livro de curiosidades Ripley’s Believe It or Not! em que a Grande Muralha era descrita como “a mais grandiosa obra do homem” e a única construção que poderia ser vista a olho nu da Lua. Essa é frequentemente apontada como a origem da versão moderna e popular do mito.

Só que a realidade é que tudo não passa de mito, mesmo. Pois imagine o constrangimento de Yang Liwei, o primeiro taikonauta (astronauta chinês), ao dar uma entrevista coletiva em outubro de 2003 logo após retornar de sua missão e ser questionado a respeito. Ele havia passado 21 horas em órbita a bordo da nave Shenzhou 5, feito que transformou a China no terceiro país do mundo a colocar humanos no espaço de forma independente, depois de União Soviética e EUA. Liwei voltou para casa um herói.

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“A Terra parecia muito bonita do espaço, mas não vi a nossa Grande Muralha”, lamentou o taikonauta. O comentário repercutiu bastante na China, com várias notícias sugerindo que a estrutura não poderia ser vista por nenhum astronauta, decepcionando muitos chineses que acreditavam ser ela a única construção humana visível do espaço. 

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Porém, apesar de ter desfeito um mito, Liwei trouxe outro. Enquanto estava completamente sozinho na órbita da Terra, ele ouviu uma série de batidas inexplicáveis no casco da nave, as quais descreveu como “um martelo de madeira batendo em um balde de ferro”. Obviamente, como o espaço é um vácuo absoluto e o som não se propaga nele, o barulho não deveria existir, pelo menos em teoria.

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Segundo Liwei, o som não parecia vir claramente de dentro e nem de fora da cápsula. Assustado, o taikonauta chegou a olhar pela janela da espaçonave para ver se havia algo colidindo com a estrutura, mas não viu absolutamente nada. Astronautas chineses nas espaçonaves Shenzhou 6 e 7, em 2005 e 2008, respectivamente, também relataram ter ouvido o mesmo som. A explicação mais provável é que eles ouviram o casco da nave se contraindo e expandindo devido a variações de temperatura.

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