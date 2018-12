O que provoca os deslizamentos de terra?

Ele sempre começa com a ruptura do solo de uma encosta – que, por sua vez, precisa ser desencadeada por alguma coisa. O agente causador mais conhecido são as chuvas. Mas também há outros, como terremotos, erupções vulcânicas e vibrações causadas por máquinas.

Deslizamentos são fenômenos naturais: podem ocorrer mesmo que a área esteja com sua vegetação intacta. Mas a ação humana pode facilitar sua ocorrência e aumentar os estranhos.

