Os sinais servem para combinar com o time a jogada que deve ser feita. Cada time tem o seu “dicionário”, composto de sinais de ataque e de defesa. Os de ataque são usados exclusivamente pelo levantador (ou levantadora), que atua como o maestro das jogadas. Já os de defesa, que visam bloquear o ataque rival, podem ser usados pelos três jogadores que estiverem na rede (no vôlei, a cada ponto, os seis jogadores trocam de posição).

Os momentos em que eles são usados também são diferentes: os de ataque são mostrados no momento do saque do time adversário e os de defesa, antes do saque do próprio time. A complexidade dos sinais acompanha a evolução do esporte e, por isso, novos sinais surgem a cada dia, principalmente no vôlei feminino, que apresenta muito mais variações de jogadas do que o masculino. “Em 1987, quando comecei no vôlei, havia só três sinais: um, dois e três (mostrando com os dedos). As seleções asiáticas começaram a inventar novos sinais e o mundo inteiro imitou”, diz o treinador Hairton Cabral.

Hoje, existem sinais tanto para jogadas individuais quanto para complexas combinações de jogadas. Alguns levantadores chegam até a combinar jogadas diferentes com cada um dos atacantes, para ter mais de uma opção de acordo com o comportamento da defesa adversária.

Na palma da mão

O manual básico para ataque e defesa

TEMPO À FRENTE

O atacante sobe junto com o levantador e dispara uma cortada assim que a bola sai das mãos do levantador. É uma alternativa quando os adversários marcam bem os ataques pelas laterais

CHUTADA DE MEIO

Parecida com a jogada de tempo à frente, mas o atacante pega a bola um pouco mais afastado do levantador, que, em vez de só escorá-la para a cortada, dá um passe rápido, quase paralelo à rede

DESMICO

O atacante da ponta avança para o meio para confundir o bloqueio e atacar próximo ao levantador. Normalmente o levantador também combina uma jogada com o jogador que corre para a ponta

CHINA

Jogada quase exclusiva do vôlei feminino em que a atacante faz uma finta para o lado e salta com apenas um pé. É muito comum combinar a china com a desmico, dando duas opções à levantadora

BLOQUEIO

Sinais de defesa, usados pelos jogadores que estiverem na rede. Dependendo das características dos atacantes rivais, o time se prepara para defender um ataque na paralela ou cruzado (na diagonal)