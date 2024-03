Os melhores comentários da última semana – 22/10

Após ler a matéria sobre a Teoria da Relatividade, uma leitora criou uma teoria sobre a evolução. Será?

Quando falamos sobre a Lenda dos Oito Imortais, uma leitora lembrou da grande dupla de filósofos brasileiros Sandy & Jr.

A matéria “Que rei reinou mais tempo?” gerou algumas dúvidas de interpretação…

Sobrou pra astrologia quando perguntamos qual é o explosivo mais potente…

Arianos https://t.co/q8jX4YrObl — cisterna de SURTOS MÚLTIPLOS (@ACretina) October 19, 2016

A piadinha mais clássica e clichê sobre Jack, o Estripador. Claro que nossos leitores não deixariam passar.

Uma leitura fez o favor de lembrar do feng shui em The Bing Bang Theroy quando comentamos as 14 regras do Contrato de Colegas de Apê da série.

Um pré-requisito para ser batizado na seita racista Ku Klux Klan é ser branco. O leitor captou bem o espírito.

“Por que dizemos “alô” no telefone?” Por causa da Mother Monster

Como era a execução em uma guilhotina? Parabéns pela conclusão, caro leitor!

“Que nação mais invadiu outros países na história?” Elementar, meu caro leitor.

“Quais os casos mais assustadores de navios-fantasma?“. Assustador seria se achassem a piscina vazia!

Seria Tom Cruise um Doppelgänger, uma cópia maligna, deste caríssimo leitor?