Os mundos estranhos de Júlio Verne

Há quem diga que ele inventou a ficção científica como a conhecemos desde então. E não é exagero: Júlio Verne levou os leitores do século 19 – e também do 20 e 21 – a atravessar o planeta pelo ar, explorar o centro da Terra, viajar para a Lua e encarar monstros marinhos.

Nascido em 1828, em Nantes, na França, ele escreveu mais de 100 obras, que já foram traduzidas para 148 idiomas. Os cenários, os personagens e os seres fantásticos que ele criou inspiraram mais de 30 filmes e também são fonte de referência para Mundo Estranho, da Disney.

Conheça cinco livros de Verne que ainda hoje divertem e maravilham pessoas de todas as idades.

Cinco Semanas em um Balão

(1863)

Continua após a publicidade

Sua primeira obra, que lhe rendeu fama, relata de forma vívida uma viagem de balão até a África. Os detalhes dos cenários impressionaram os leitores, ainda que o autor nunca tenha visitado o continente – nem viajado de balão.

Viagem ao Centro da Terra

(1864)

Continua após a publicidade

O geólogo Otto Lidenbrock segue uma trilha secreta que leva a um mundo misterioso nas profundezas do planeta, onde habitam seres espetaculares e nada é exatamente o que parece.

Da Terra à Lua

(1865)

Continua após a publicidade

Um grupo de militares constrói um foguete em forma de bala de canhão e o dispara na direção da Lua. A obra debate detalhes que inspirariam a ciência, como o melhor local para fazer o lançamento. Atualmente, Júlio Verne batiza uma cratera lunar.

Vinte Mil Léguas Submarinas

(1870)

Continua após a publicidade

Uma expedição busca encontrar e identificar um monstro marinho misterioso que aterroriza os navios do Pacífico. O protagonista, Capitão Nemo, uma das mais marcantes criações do autor, aparece também em outra obra, A Ilha Misteriosa, de 1874.

A Volta ao Mundo em Oitenta Dias

(1873)

Continua após a publicidade

Phileas Fogg e seu assistente, Jean Passepartout , seguem em uma viagem contra o tempo: Fogg havia apostado que conseguiria atravessar a superfície do planeta em 80 dias. Para isso, os dois se aventuram em oceanos e florestas.

Confira o trailer do filme: