Os mundos estranhos de Júlio Verne
O escritor francês inspirou obras de aventura e fantasia, na literatura e no cinema, com histórias de seres fantásticos e viagens de perder o fôlego
Há quem diga que ele inventou a ficção científica como a conhecemos desde então. E não é exagero: Júlio Verne levou os leitores do século 19 – e também do 20 e 21 – a atravessar o planeta pelo ar, explorar o centro da Terra, viajar para a Lua e encarar monstros marinhos.
Nascido em 1828, em Nantes, na França, ele escreveu mais de 100 obras, que já foram traduzidas para 148 idiomas. Os cenários, os personagens e os seres fantásticos que ele criou inspiraram mais de 30 filmes e também são fonte de referência para Mundo Estranho, da Disney.
Conheça cinco livros de Verne que ainda hoje divertem e maravilham pessoas de todas as idades.
Cinco Semanas em um Balão
(1863)
Sua primeira obra, que lhe rendeu fama, relata de forma vívida uma viagem de balão até a África. Os detalhes dos cenários impressionaram os leitores, ainda que o autor nunca tenha visitado o continente – nem viajado de balão.
Viagem ao Centro da Terra
(1864)
O geólogo Otto Lidenbrock segue uma trilha secreta que leva a um mundo misterioso nas profundezas do planeta, onde habitam seres espetaculares e nada é exatamente o que parece.
Da Terra à Lua
(1865)
Um grupo de militares constrói um foguete em forma de bala de canhão e o dispara na direção da Lua. A obra debate detalhes que inspirariam a ciência, como o melhor local para fazer o lançamento. Atualmente, Júlio Verne batiza uma cratera lunar.
Vinte Mil Léguas Submarinas
(1870)
Uma expedição busca encontrar e identificar um monstro marinho misterioso que aterroriza os navios do Pacífico. O protagonista, Capitão Nemo, uma das mais marcantes criações do autor, aparece também em outra obra, A Ilha Misteriosa, de 1874.
A Volta ao Mundo em Oitenta Dias
(1873)
Phileas Fogg e seu assistente, Jean Passepartout , seguem em uma viagem contra o tempo: Fogg havia apostado que conseguiria atravessar a superfície do planeta em 80 dias. Para isso, os dois se aventuram em oceanos e florestas.
Confira o trailer do filme: