Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Mundo Estranho

Os mundos estranhos de Júlio Verne

O escritor francês inspirou obras de aventura e fantasia, na literatura e no cinema, com histórias de seres fantásticos e viagens de perder o fôlego

Por Abril Branded Content 20 out 2022, 14h00 | Atualizado em 29 Maio 2024, 16h06
Filme 'Mundo Estranho' da Walt Disney Animation Studios
 (© 2022 Disney. Todos os direitos reservados. Verifique a classificação indicativa./Divulgação)
Continua após publicidade
Os mundos estranhos de Júlio Verne Priorizar nos meus resultados Google

Há quem diga que ele inventou a ficção científica como a conhecemos desde então. E não é exagero: Júlio Verne levou os leitores do século 19 – e também do 20 e 21 – a atravessar o planeta pelo ar, explorar o centro da Terra, viajar para a Lua e encarar monstros marinhos.

Nascido em 1828, em Nantes, na França, ele escreveu mais de 100 obras, que já foram traduzidas para 148 idiomas. Os cenários, os personagens e os seres fantásticos que ele criou inspiraram mais de 30 filmes e também são fonte de referência para Mundo Estranho, da Disney.

Conheça cinco livros de Verne que ainda hoje divertem e maravilham pessoas de todas as idades.

Cinco Semanas em um Balão
(1863)

Siga
Continua após a publicidade

Sua primeira obra, que lhe rendeu fama, relata de forma vívida uma viagem de balão até a África. Os detalhes dos cenários impressionaram os leitores, ainda que o autor nunca tenha visitado o continente – nem viajado de balão.

Viagem ao Centro da Terra
(1864)

Continua após a publicidade

O geólogo Otto Lidenbrock segue uma trilha secreta que leva a um mundo misterioso nas profundezas do planeta, onde habitam seres espetaculares e nada é exatamente o que parece.

Da Terra à Lua
(1865)

Continua após a publicidade

Um grupo de militares constrói um foguete em forma de bala de canhão e o dispara na direção da Lua. A obra debate detalhes que inspirariam a ciência, como o melhor local para fazer o lançamento. Atualmente, Júlio Verne batiza uma cratera lunar.

Vinte Mil Léguas Submarinas
(1870)

Continua após a publicidade

Uma expedição busca encontrar e identificar um monstro marinho misterioso que aterroriza os navios do Pacífico. O protagonista, Capitão Nemo, uma das mais marcantes criações do autor, aparece também em outra obra, A Ilha Misteriosa, de 1874.

A Volta ao Mundo em Oitenta Dias
(1873)

Continua após a publicidade

Phileas Fogg e seu assistente, Jean Passepartout , seguem em uma viagem contra o tempo: Fogg havia apostado que conseguiria atravessar a superfície do planeta em 80 dias. Para isso, os dois se aventuram em oceanos e florestas.

Confira o trailer do filme:

Publicidade
TAGS:
Abril Branded Content
Animação
Filmes
Mundo Estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).