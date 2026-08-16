Por que gatos miam para você abrir a porta, mas não entram quando você abre?

Parece até pegadinha: o gato se aproxima da porta fechada e começa a miar loucamente até você ir lá e abrir a dita cuja. Porém, em vez de atravessar, o gato simplesmente fica parado ou então se afasta. Por que ele queria tanto a porta aberta, afinal?

Há vários motivos para isso acontecer. O primeiro é

territorialismo: o gato entende que a casa é a área dele e que tem “direito” a acessar toda sua extensão. Para o animal, o instinto que precisa ser suprido não é necessariamente atravessar para o outro lado, mas saber que ele pode ir até lá se quiser, especialmente se precisar averiguar novos cheiros ou barulhos. Ao miar para a porta fechada, ele está cuidando para que seu território fique ao seu agrado.

Os gatos também são muito apegados aos humanos com que vivem, portanto uma porta que os separe dos donos pode causar irritação ou ansiedade, especialmente se a porta costuma ficar sempre aberta.

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Mas os gatos domésticos também costumam ficar entediados, principalmente em ambientes com poucos estímulos. Por isso, a porta fechada se torna alvo fácil da curiosidade felina: ela representa um mistério a ser desvendado, um obstáculo a ser superado. Atravessar é o de menos: o interesse do gatinho é resolver esse desafio novo que se apresentou.

Aliás, o tédio é uma questão que precisa da atenção de todo dono. Gatos que vivem exclusivamente em ambientes internos ainda mantêm fortes instintos de explorar, escalar, observar, esconder-se e patrulhar o território. Quando esses instintos não são satisfeitos, eles frequentemente redirecionam sua energia para comportamentos repetitivos como miar, arranhar objetos, derrubar coisas, fazer bagunça à noite, etc.

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Abrir a porta pode piorar as coisas

Como o objetivo do animal não é passar pela porta, abri-la pode não produzir os resultados desejados. Na verdade, essa atitude

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pode estar piorando o problema: ao abrir a porta por causa do miado, você está treinando o gato para associar as duas coisas (“quando eu mio, ele abre a porta”).

Esse ciclo pode se tornar um dos comportamentos repetitivos citados acima, já que a recompensa do gato não é a porta aberta e sim a interação com o humano. Com isso, o gato vai aprendendo que miar resulta em interação, o que pode se tornar um problema se ele fica frequentemente entediado.

Por isso, a melhor atitude a tomar não é interagir com o gato sempre que ele mia, mas sim criar um ambiente que seja rico e estimulante para o bichinho. Isso inclui a colocação de plataformas verticais para que ele possa escalar, pular e observar as coisas de cima (um dos hábitos preferidos dos felinos).

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Criar espaços privados de descanso para eles, onde nunca são perturbados, também é uma medida saudável. Além disso, sessões diárias de brincadeira podem ajudar o bicho a gastar energia e satisfazer sua necessidade por interação.

(Aqui, um manual sobre como começar a adestrar o seu gato em casa.)

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Para além disso, é preciso entender que, se é preciso limitar o acesso a alguns ambientes em certos períodos, não se deve abrir a porta apenas porque o gato mia. Além de não recompensar o miado, você está ensinando o bicho que, em alguns momentos, aquele ambiente estará inacessível e que esse é um limite que precisa ser respeitado.

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