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Mundo Estranho

Por que nenhum mamífero tem pelo verde?

Certas coisas não se tornaram prioridades no processo evolutivo

Por Victor Bianchin 16 ago 2026, 08h00
Bicho-preguiça marrom e verde pendurado de cabeça para baixo em um galho, com garras longas e afiadas visíveis, em meio a folhagens verdes
 (Gabriel Tovar/Unsplash)
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O pelo nos mamíferos é um aparato essencial para a sobrevivência por atuar como isolante térmico, protegendo contra a perda de calor. Mas não é só isso: ele é também um verdadeiro escudo que oferece proteção física contra impactos, arranhões, parasitas e radiação solar. Em algumas espécies aquáticas, ajuda na repelência à água. E, por fim, tem um papel na camuflagem — tanto para os predadores se aproximarem de presas quanto para estas se esconderem deles.

Porém, nenhum mamífero tem o pelo verde.

Um estudo de 2013 analisou as 29 ordens de mamíferos presentes na atualidade e constatou: a imensa maioria apresenta pelagem em tons de cinza ou marrom, produzidos por combinações de dois tipos de melanina. A eumelanina está associada principalmente a colorações pretas e marrons, enquanto a feomelanina produz tons amarelos, alaranjados e avermelhados.

A explicação é simples: essas cores são as mais úteis para a camuflagem, por isso foram favorecidas no processo de evolução das espécies.

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É claro que os fatores que de fato produzem as cores são bem mais complexos do que apenas possuir determinada melanina. Hoje, sabemos que existem dois mecanismos principais envolvidos: a regulação de pigmentação, que altera o tipo, a densidade e a distribuição de pigmentos ao longo de cada pelo individual, e a padronização de pigmentação, que causa mudanças no tipo, na densidade e na distribuição da melanina, formando padrões específicos (como as manchas de uma onça). A idade do animal e a estação climática também podem alterar a coloração dos pelos de um mamífero.

No entanto, mesmo levando tudo isso em conta, voltamos ao mesmo ponto: os mamíferos não possuem um mecanismo conhecido capaz de produzir uma pelagem verde por meio de pigmentação. Os únicos mamíferos que parecem verdes são as seis espécies conhecidas de preguiças, mas isso acontece porque elas possuem comunidades de algas recobrindo seus pelos, produzindo uma camada esverdeada.

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Ainda não se sabe com certeza, mas os cientistas acreditam que possa haver uma relação de benefício mútuo: as algas conseguem uma casa e acesso à luz solar no pelo das preguiças e esses mamíferos, que vivem em árvores, ganham uma camuflagem verde contra predadores.

E aqui entra um questionamento importante: se, para alguns animais, a camuflagem verde seria útil, por que a evolução não favoreceu as pelagens nessa cor?

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A resposta pode estar bem acima do nosso nariz.

Tricromatas e dicromatas

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Animais tricromatas possuem três tipos de cones funcionais na retina e enxergam uma gama vasta de cores. Já os dicromatas têm apenas dois tipos de cones funcionais, o que limita a capacidade de distinguir determinadas cores. A maioria dos mamíferos é dicromata, embora alguns, como os humanos, sejam tricromatas.

Isso ajuda a explicar a pergunta acima. Um tigre parece laranja para nós porque somos tricromatas. Mas, para um porco ou um veado, animais dicromatas, ele parece verde (cor que favorece sua camuflagem). Por isso, a evolução não precisou criar tigres verdes: ela criou presas que enxergam o tigre da mesma forma se ele for verde ou laranja, reduzindo muito a importância da diferença entre essas duas cores.

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Foi exatamente esse tema que uma equipe de cientistas da Universidade de Bristol pesquisou em 2019. O estudo que eles produziram afirma que “produzir uma pelagem verde exigiria uma mudança significativa na bioquímica dos mamíferos”, ou seja, um esforço muito grande para uma recompensa muito pequena, do ponto de vista evolutivo.

Os pesquisadores também dizem que, para as espécies que buscam se camuflar de dicromatas, parece haver “pouca pressão evolutiva para que realmente se tornem verdes”. Em contrapartida, para espécies que precisam se camuflar de tricromatas, outras características da pelagem, como padrões e contrastes, podem ser mais importantes do que simplesmente trocar uma cor por outra.

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