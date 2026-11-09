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Mundo Estranho

Por que o espelho do banheiro desembaça de baixo para cima?

Para entender essa, você vai precisar relembrar os queridinhos das aulas de química: os mols.

Por Victor Bianchin 9 nov 2026, 18h00
Vidro embaçado e coberto por gotículas de água, com rastros de escorrimento verticais e um tom verde-azulado escuro, sugerindo umidade e frio
 (Rahul Pandit/Pexels)
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Por que o espelho do banheiro desembaça de baixo para cima? Priorizar nos meus resultados Google

Tomar aquele banho bem quente é uma delícia: relaxa os músculos, alivia a ansiedade e melhora a circulação. Na hora de se enxugar, porém, fica uma dúivida no ar: por que o espelho do banheiro desembaça de baixo para cima?

A explicação envolve dois conceitos físicos: a densidade do ar e a evaporação da água. Quando tomamos banho, a água quente libera vapor, que entra em contato com o espelho frio e se condensa, formando pequenas gotículas de água e deixando a superfície embaçada.

Depois, quando desligamos o chuveiro, o ambiente começa a ser tomado por ar seco, que entra pela porta ou pela ventilação e é mais denso que o ar úmido. Isso pode parecer contraintuitivo, já que costumamos visualizar a água como “mais pesada” que o ar.

Mas a massa molar da água é de 18 g/mol, enquanto a do ar é de cerca de 29 g/mol. Como, num mesmo volume e à mesma temperatura e pressão, cabe sempre o mesmo número de moléculas, a presença de moléculas de água reduz a densidade média do ar.

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Por isso, o ar úmido — que, de quebra, também é mais quente — sobe e fica concentrado na parte de cima do banheiro, enquanto o ar seco, mais denso, ocupa a parte de baixo. Como consequência, a parte inferior do espelho passa a ficar em contato com o ar mais seco primeiro.

As gotículas de água evaporam e o espelho começa a recuperar sua reflexividade de baixo para cima — visualmente, a parte de baixo do espelho volta ao “normal” primeiro enquanto a de cima ainda apresenta embaçamento.

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Esse mecanismo, porém, não é necessariamente o único. A temperatura do espelho, a circulação de ar, a ventilação e a disposição do banheiro também influenciam o processo. Portanto, a direção de baixo para cima é uma tendência, não uma regra universal.

Agora você sabe que, se desenhar com o dedo na parte de cima do espelho, sua arte vai durar mais!

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atmosfera
banheiro
espelho
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