Por que os cachorros não gostam de olhar nos olhos?
Não é bem isso. A questão é que eles nem sempre querem trocar olhares. Entenda por quê.
Ao longo do tempo, as pessoas se acostumaram a associar o fato de os cachorros evitarem o contato visual a uma suposta passividade: se, no mundo dos cães, “ficar encarando” é um sinal de agressão e dominância, então, ao desviar o olhar, o bicho estaria dizendo que ele não é uma ameaça.
Isso está parcialmente correto: muitas vezes, o cachorro está, sim, optando por moderar o conflito em vez de intensificá-lo. Mas esse é só o começo da história.
Para início de conversa, desviar o olhar não é sinal de respeito nem de submissão: é uma decisão do cachorro para tornar a situação menos desconfortável para si próprio. Às vezes, o cão simplesmente não está interessado em engajar nessa interação com você, por mais estranho que pareça. Inclusive, ser visualmente encarado não é algo automaticamente desconfortável para o animal: ele sempre lê esse gesto dentro de um contexto maior.
Estudos recentes mostram que os cães conseguem interpretar os humanos a partir de vários sinais visuais que fazemos, como direção do olhar, orientação da cabeça e expressões faciais e corporais. Os animais conseguem, entre outras coisas, seguir nosso olhar para entender onde há comida e têm mais chances de pedir algo se percebem que a pessoa está prestando atenção neles. Nesse contexto, o contato visual serve como uma mensagem tanto para o humano quanto para o cão, sinalizando que eles estão prontos para iniciar ou manter uma comunicação.
Além da comunicação, outra motivação importante para o contato visual é a fortificação de laços de afeto. Uma pesquisa da Universidade Azabu, no Japão, testou a urina de cachorros que passaram 30 minutos recebendo atenção de seus donos, alguns com troca de olhares. Resultado: entre as duplas que passaram mais tempo olhando nos olhos um do outro, os cães apresentaram um aumento de 130% nos níveis de ocitocina, enquanto os tutores registraram um aumento de 300%. A ocitocina é o hormônio responsável pela sensação reconfortante que temos durante interações sociais e físicas.
Duplas humano-lobo também foram testadas, mas esses animais não tiveram interesse em fazer contato visual, o que sugere que “olhar no olho” é um hábito adquirido pelos cachorros ao longo do processo de domesticação. Essa tese é respaldada por outro estudo, da Universidade de Helsinki, que observou que os cachorros tendem a desviar o olhar dos humanos quando estes os encaram com expressões de raiva. Isso indicaria que os cães, em sua evolução, aprenderam os sinais de conflito com humanos e desviam o olhar para tentar atenuá-lo.
A predisposição em olhar nos olhos pode variar muito dependendo da raça do dog. Cães de cabeça mais curta (como boxers, buldogues, buldogues franceses, boston terriers e pugs) têm quantidade maior de células ganglionares na retina, responsáveis pelo processamento inicial de informações visuais no centro de seu campo de visão. Isso significa que eles conseguem focar com mais facilidade no que está à sua frente, como, por exemplo, seus tutores humanos. Já os cães de focinho longo possuem olhos mais voltados para a visão periférica, ou seja, para enxergar o que está ao seu lado, em vez do que está à sua frente.
Independentemente da raça do cão, sempre é possível incentivar o contato visual por meio do adestramento. Muitos tutores ensinam comandos como “Olha para mim” para desenvolver o foco e a atenção do bicho. O adestramento baseado em recompensas pode ajudar os cães a aprender que olhar para o tutor gera resultados positivos, tornando o contato visual uma ferramenta de comunicação valiosa.