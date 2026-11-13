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Mundo Estranho

Por que os cachorros não gostam de olhar nos olhos?

Não é bem isso. A questão é que eles nem sempre querem trocar olhares. Entenda por quê.

Por Victor Bianchin 13 nov 2026, 14h02
 (Krystyna Taran/iStock)
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Ao longo do tempo, as pessoas se acostumaram a associar o fato de os cachorros evitarem o contato visual a uma suposta passividade: se, no mundo dos cães, “ficar encarando” é um sinal de agressão e dominância, então, ao desviar o olhar, o bicho estaria dizendo que ele não é uma ameaça.

Isso está parcialmente correto: muitas vezes, o cachorro está, sim, optando por moderar o conflito em vez de intensificá-lo. Mas esse é só o começo da história.

Para início de conversa, desviar o olhar não é sinal de respeito nem de submissão: é uma decisão do cachorro para tornar a situação menos desconfortável para si próprio. Às vezes, o cão simplesmente não está interessado em engajar nessa interação com você, por mais estranho que pareça. Inclusive, ser visualmente encarado não é algo automaticamente desconfortável para o animal: ele sempre lê esse gesto dentro de um contexto maior.

Estudos recentes mostram que os cães conseguem interpretar os humanos a partir de vários sinais visuais que fazemos, como direção do olhar, orientação da cabeça e expressões faciais e corporais. Os animais conseguem, entre outras coisas, seguir nosso olhar para entender onde há comida e têm mais chances de pedir algo se percebem que a pessoa está prestando atenção neles. Nesse contexto, o contato visual serve como uma mensagem tanto para o humano quanto para o cão, sinalizando que eles estão prontos para iniciar ou manter uma comunicação. 

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Além da comunicação, outra motivação importante para o contato visual é a fortificação de laços de afeto. Uma pesquisa da Universidade Azabu, no Japão, testou a urina de cachorros que passaram 30 minutos recebendo atenção de seus donos, alguns com troca de olhares. Resultado: entre as duplas que passaram mais tempo olhando nos olhos um do outro, os cães apresentaram um aumento de 130% nos níveis de ocitocina, enquanto os tutores registraram um aumento de 300%. A ocitocina é o hormônio responsável pela sensação reconfortante que temos durante interações sociais e físicas.

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Duplas humano-lobo também foram testadas, mas esses animais não tiveram interesse em fazer contato visual, o que sugere que “olhar no olho” é um hábito adquirido pelos cachorros ao longo do processo de domesticação. Essa tese é respaldada por outro estudo, da Universidade de Helsinki, que observou que os cachorros tendem a desviar o olhar dos humanos quando estes os encaram com expressões de raiva. Isso indicaria que os cães, em sua evolução, aprenderam os sinais de conflito com humanos e desviam o olhar para tentar atenuá-lo.

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A predisposição em olhar nos olhos pode variar muito dependendo da raça do dog. Cães de cabeça mais curta (como boxers, buldogues, buldogues franceses, boston terriers e pugs) têm quantidade maior de células ganglionares na retina, responsáveis ​​pelo processamento inicial de informações visuais no centro de seu campo de visão. Isso significa que eles conseguem focar com mais facilidade no que está à sua frente, como, por exemplo, seus tutores humanos. Já os cães de focinho longo possuem olhos mais voltados para a visão periférica, ou seja, para enxergar o que está ao seu lado, em vez do que está à sua frente.

Independentemente da raça do cão, sempre é possível incentivar o contato visual por meio do adestramento. Muitos tutores ensinam comandos como “Olha para mim” para desenvolver o foco e a atenção do bicho. O adestramento baseado em recompensas pode ajudar os cães a aprender que olhar para o tutor gera resultados positivos, tornando o contato visual uma ferramenta de comunicação valiosa.

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