Por que os gatos ficam “afofando” as coisas?

O ato de afofar cobertores, almofadas e até os humanos é bastante comum entre os gatos. É o famoso “amassar pãozinho”, um instinto que vem da infância, repetindo um movimento que estimula o leite a sair da mãe, facilitando a sucção na hora de mamar.

Ao longo das três primeiras semanas de vida dos filhotes, a mamãe gata costuma chamá-los para mamar. Após esse período, eles já começam a procurá-la sozinhos, o que significa que o filhote pode querer mamar mesmo quando a mãe não estiver completamente preparada. Por isso, o afofamento seria uma forma de estimular a circulação do leite e fazê-lo sair com mais facilidade.

O ato de mamar é prazeroso para o gato e, mesmo após crescer, ele geralmente continua associando o “amassar pãozinho” ao conforto e à segurança da infância. Por isso, um gato mais velho, já desmamado, pode repetir o ato em almofadas ou até em humanos se estiver se sentindo seguro e tranquilo.

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“É possível que alguns desses comportamentos juvenis que observamos e que antes eram direcionados à mãe agora sejam direcionados ao tutor”, afirma Kristyn Vitale, especialista em comportamento animal aplicado da Unity Environmental University em entrevista à Scientific American. Se seu gato faz isso em você e em itens da casa, é um sinal de confiança e de que ele se sente cuidado. Mas existe sempre a possibilidade de ele arranhar você com as unhas ou babar na sua roupa. Nesses casos, não há muito o que fazer!

Mas essa não é a única explicação possível. Os gatos possuem glândulas de odor nas almofadas das patas, de modo que, quando afofam alguma coisa, deixam seu cheiro por ali. É possível que, ao afofar diferentes objetos e áreas, eles estejam marcando seu território. E alguns especialistas também acreditam que os gatos afofam para alongar os músculos e relaxar a tensão nos membros.

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