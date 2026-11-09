Por que os gatos gostam de entrar em caixas?

Qual pai ou mãe de gato nunca viveu a experiência de pedir um produto pro bichano pela internet e, quando o presente chega, o animal preferir a caixa de papelão ao objeto em si? Os gatos amam as caixas: entrar nelas, revirá-las, roê-las e dormir dentro estão entre os usos preferidos. Mas qual será o motivo desse fascínio todo?

A explicação se dá por uma soma de motivos. Vamos a eles:

Memória do tempo de filhote: a mamãe gata geralmente procura um espaço quieto, seguro e afastado para dar à luz a sua ninhada em paz. Não é incomum que esse local também seja fechado. Com isso, os primeiros dias de vida do gatinho, nos quais ele será cuidado e nutrido, se passam em um espaço assim. Uma hipótese é que, ao crescer, ele se lembre do espaço confinado como um lugar seguro.

Instinto: na natureza, os gatos costumam procurar espaços pequenos e confinados para descansarem, pois assim ficam protegidos de ameaças, incluindo predadores. Esses lugares também servem de pontos de observação para avistar e vigiar presas potenciais. No ambiente doméstico, a caixa serve como um bom lugar para exercer esse instinto.

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Redução do estresse: uma forma de os especialistas medirem o estresse é o Cat-Stress-Score (CSS), ou “Pontuação de Estresse em Gatos”. Este sistema de pontuação avalia o nível de estresse felino com base na postura de partes do corpo (por exemplo, ventre, patas, cauda, cabeça, olhos, pupilas, orelhas e vibrissas) e no comportamento (vocalização e nível de atividade). A escala varia de 1 (totalmente relaxado) a 7 (aterrorizado).

Um estudo com 19 gatos recém-chegados a um abrigo holandês observou que a pontuação média no CSS diminuiu com o passar do tempo para todos os animais. No entanto, os gatos que dispunham de uma caixa para se esconder apresentaram uma redução significativamente mais rápida nessa pontuação e se recuperaram do estresse sete dias antes dos que não tinham a caixa.

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Ou seja: a presença da caixa ajuda a diminuir o estresse do bichano, possivelmente porque permite que ele readquira uma sensação de controle.

Temperatura: gatos gostam de ambientes quentinhos. Um estudo científico clássico de 1970 costuma ser citado como fonte de que temperaturas entre 30 °C e 38 °C seriam as mais adequadas para a maioria dos gatos, e esses valores têm sido repetidos na literatura desde então.

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Apesar disso, uma avaliação de 2023 da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) aponta que esses números podem ter sido mal interpretados: entre 15 °C e 26 °C, a maioria dos gatos adultos não sofre estresse térmico.

De qualquer forma, o espaço fechado de uma caixa — especialmente uma feita de um bom material isolante, como o papelão — cria um ambiente quente e aconchegante que ajuda a reter o calor corporal.

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Curiosidade: o gato enxerga a casa como seu domínio e sente a necessidade de investigar quaisquer mudanças que ocorram. A caixa representa uma novidade que é curiosa e divertida de mexer. O cheiro, o formato, a textura… tudo isso vai atrair a atenção do animal. Pode ser que, eventualmente, ele perca o interesse — mas, no começo, o gato vai fuçar cada parte da caixa até se dar por satisfeito.

Territorialismo: os gatos possuem glândulas odoríferas no rosto. Ao esfregar o rosto nas laterais de uma caixa, eles deixam seu cheiro. Isso marca a caixa como parte de seu domínio, assim como todo o resto da casa.

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Brincadeira: por fim, a caixa serve como brinquedo para arranhar, escalar, morder, roer e pular dentro. É uma forma de gastar energia e se estimular fisicamente e mentalmente. Não é incomum que os gatos passem bastante tempo roendo a caixa e estraçalhando-a pouco a pouco, como fazem com rolos de papel higiênico.

Antes de dar as caixas para os bichanos, é importante retirar partes como grampos e fitas adesivas, já que elas são perigosas se mastigadas. Outra recomendação é não fechar os gatos dentro das caixas, já que isso pode gerar medo e angústia. Fora isso, é só deixar o gato se entender com o novo brinquedo.