Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo Estranho

Por que os gatos gostam de entrar em caixas?

Um refúgio simples que esconde motivações complexas.

Por Victor Bianchin 9 nov 2026, 16h00
Gato cinza-tigrado com olhos grandes e amarelados espiando curiosamente por um buraco rasgado em uma caixa de papelão marrom, com uma pata visível
 (Nowbelov/Unsplash)
Continua após publicidade
Por que os gatos gostam de entrar em caixas? Priorizar nos meus resultados Google

Qual pai ou mãe de gato nunca viveu a experiência de pedir um produto pro bichano pela internet e, quando o presente chega, o animal preferir a caixa de papelão ao objeto em si? Os gatos amam as caixas: entrar nelas, revirá-las, roê-las e dormir dentro estão entre os usos preferidos. Mas qual será o motivo desse fascínio todo?

A explicação se dá por uma soma de motivos. Vamos a eles:

Memória do tempo de filhote: a mamãe gata geralmente procura um espaço quieto, seguro e afastado para dar à luz a sua ninhada em paz. Não é incomum que esse local também seja fechado. Com isso, os primeiros dias de vida do gatinho, nos quais ele será cuidado e nutrido, se passam em um espaço assim. Uma hipótese é que, ao crescer, ele se lembre do espaço confinado como um lugar seguro.

Instinto: na natureza, os gatos costumam procurar espaços pequenos e confinados para descansarem, pois assim ficam protegidos de ameaças, incluindo predadores. Esses lugares também servem de pontos de observação para avistar e vigiar presas potenciais. No ambiente doméstico, a caixa serve como um bom lugar para exercer esse instinto.

Siga
Continua após a publicidade

Redução do estresse: uma forma de os especialistas medirem o estresse é o Cat-Stress-Score (CSS), ou “Pontuação de Estresse em Gatos”. Este sistema de pontuação avalia o nível de estresse felino com base na postura de partes do corpo (por exemplo, ventre, patas, cauda, cabeça, olhos, pupilas, orelhas e vibrissas) e no comportamento (vocalização e nível de atividade). A escala varia de 1 (totalmente relaxado) a 7 (aterrorizado).

Um estudo com 19 gatos recém-chegados a um abrigo holandês observou que a pontuação média no CSS diminuiu com o passar do tempo para todos os animais. No entanto, os gatos que dispunham de uma caixa para se esconder apresentaram uma redução significativamente mais rápida nessa pontuação e se recuperaram do estresse sete dias antes dos que não tinham a caixa.

Continua após a publicidade

Ou seja: a presença da caixa ajuda a diminuir o estresse do bichano, possivelmente porque permite que ele readquira uma sensação de controle.

Temperatura: gatos gostam de ambientes quentinhos. Um estudo científico clássico de 1970 costuma ser citado como fonte de que temperaturas entre 30 °C e 38 °C seriam as mais adequadas para a maioria dos gatos, e esses valores têm sido repetidos na literatura desde então.

Continua após a publicidade

Apesar disso, uma avaliação de 2023 da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) aponta que esses números podem ter sido mal interpretados: entre 15 °C e 26 °C, a maioria dos gatos adultos não sofre estresse térmico.

De qualquer forma, o espaço fechado de uma caixa — especialmente uma feita de um bom material isolante, como o papelão — cria um ambiente quente e aconchegante que ajuda a reter o calor corporal.

Continua após a publicidade

Curiosidade: o gato enxerga a casa como seu domínio e sente a necessidade de investigar quaisquer mudanças que ocorram. A caixa representa uma novidade que é curiosa e divertida de mexer. O cheiro, o formato, a textura… tudo isso vai atrair a atenção do animal. Pode ser que, eventualmente, ele perca o interesse — mas, no começo, o gato vai fuçar cada parte da caixa até se dar por satisfeito.

Territorialismo: os gatos possuem glândulas odoríferas no rosto. Ao esfregar o rosto nas laterais de uma caixa, eles deixam seu cheiro. Isso marca a caixa como parte de seu domínio, assim como todo o resto da casa.

Continua após a publicidade

Brincadeira: por fim, a caixa serve como brinquedo para arranhar, escalar, morder, roer e pular dentro. É uma forma de gastar energia e se estimular fisicamente e mentalmente. Não é incomum que os gatos passem bastante tempo roendo a caixa e estraçalhando-a pouco a pouco, como fazem com rolos de papel higiênico.

Antes de dar as caixas para os bichanos, é importante retirar partes como grampos e fitas adesivas, já que elas são perigosas se mastigadas. Outra recomendação é não fechar os gatos dentro das caixas, já que isso pode gerar medo e angústia. Fora isso, é só deixar o gato se entender com o novo brinquedo.

Publicidade
TAGS:
Animais de estimação - gatos
caixa
gato
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).