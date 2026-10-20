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Mundo Estranho

Por que, quanto mais fundo se vai no oceano, mais alongados ficam os peixes?

Em tese, isso ajuda a nadar longas distâncias, o que é especialmente importante nas profundezas abissais

Por Victor Bianchin 20 out 2026, 08h00
Ilustração em preto e branco de um peixe-pescador de boca aberta, corpo alongado e espinhoso, com uma antena luminosa curvada sobre a cabeça, em um fundo aquático texturizado
 (Popular Science Monthly Volume 23/Autor desconhecido/Wikimedia Commons)
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Por que, quanto mais fundo se vai no oceano, mais alongados ficam os peixes? Priorizar nos meus resultados Google

Por anos, os cientistas têm observado uma tendência curiosa: quanto mais você desce abaixo do nível do mar, mais alongados ficam os peixes, lembrando o formato das enguias. Os que vivem mais próximos à superfície marítima costumam ter um corpo mais típico. Mas por que isso acontece? 

Um estudo publicado neste ano investigou o assunto. Ao longo do ano passado, a equipe de pesquisadores analisou peixes a partir de 250 e até 6.300 metros de profundidade na costa de Porto Rico. Foram feitos 30 mergulhos de exploração e 1.137 avistamentos de 94 espécies no total. E os dados reunidos a partir dessas observações permitiram tirar algumas conclusões.

Duas explicações são as mais prováveis, talvez sozinhas ou combinadas. A primeira é que, possivelmente, os corpos mais alongados ajudem os peixes de águas profundas a nadar longas distâncias em busca de alimento — os peixes de águas rasas não precisam ir tão longe, por isso são menos alongados. De fato, outras pesquisas corroboram a teoria de que o corpo alongado facilita o nado, inclusive permitindo que alguns peixes nadem para trás, o que facilita na fuga de predadores.

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A outra possibilidade apontada é que um corpo mais longo pode auxiliar esses peixes a perceber melhor o ambiente — isso porque, por serem mais longos, eles têm na lateral do corpo mais sensores, órgãos que os ajudam a detectar movimentos na água. Num ambiente sem luz, onde a visão é pouco útil, essa habilidade é muito importante para detectar presas, predadores e obstáculos.

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Por enquanto, essas respostas não são definitivas, já que são necessários mais estudos em diferentes regiões oceânicas para obter uma conclusão sólida. Mas um estudo de 2025, que comparou a forma corporal de 2.882 espécies de peixes marinhos, obteve conclusões semelhantes: quanto mais fundo vivem os peixes, mais alongados são seus corpos, com a natação eficiente e a percepção de movimentos sendo cogitadas como possíveis explicações.

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