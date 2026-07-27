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Mundo Estranho

Por que sentimos mais vontade de fazer xixi no frio?

A pior parte é aquele ar gelado quando a gente abaixa as calças

Por Victor Bianchin 27 jul 2026, 10h00
Pernas de uma pessoa sentada em um vaso sanitário, usando meias azuis claras, sobre um piso de azulejos pretos e brancos
 (Miriam Alonso/Pexels)
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É só o frio começar a bater que alguns hábitos da temporada voltam a fazer parte do cotidiano: tirar os casacos do armário, sair com duas meias, tomar banho com o chuveiro no máximo, etc. Mas uma dessas mudanças é involuntária: as visitas mais frequentes ao banheiro para fazer xixi.

Sentir mais vontade de urinar no frio é um fenômeno real chamado “diurese induzida pelo frio”. O motivo é que, em baixas temperaturas, o corpo tenta evitar a perda de calor reduzindo o fluxo de sangue para pele, mãos e pés, mecanismo chamado de vasoconstrição periférica.

O sangue é direcionado para regiões mais internas do corpo, como o tronco, para proteger os órgãos vitais. Esse mecanismo é o responsável por sentirmos a nossa pele esfriar rapidamente durante baixas temperaturas.

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Como esses vasos nas partes mais externas do corpo ficam mais estreitos, uma quantidade maior de sangue passa a circular na região central. Isso aumenta a pressão e o volume percebido pelo sistema cardiovascular — como se o corpo interpretasse que há “líquido demais” dentro dos vasos.

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Para corrigir esse aumento de pressão e volume, os rins aumentam a produção de urina. E, com isso, a bexiga se enche mais rápido e sentimos mais vontade de fazer xixi do que seria habitual.

Mas não é só isso! Há ainda alguns fatores que podem reforçar a sensação de querer urinar mais no frio:

  • Menos suor: No frio, normalmente perdemos menos água pelo suor, então uma parcela maior dos líquidos ingeridos acaba sendo eliminada pela urina.
  • Contração muscular e tensão corporal: Quando estamos com frio, ficamos mais tensos, o que pode tornar a sensação de urgência urinária mais perceptível.
  • Desidratação: No frio, é normal sentir menos sede e ingerir menos líquidos, o que pode levar à desidratação. A urina concentrada pode irritar o revestimento da bexiga e agravar a urgência de ir ao banheiro.
  • Bebidas de inverno: Bebidas típicas da estação, como café e chá quente, podem ter um leve efeito diurético, agravando a vontade de fazer xixi.
  • Roupas pesadas: Usar muitas camadas pode desencorajar a pessoa de ir ao banheiro, fazendo-a “segurar” o xixi por mais tempo. Isso pode agravar a sensação de urgência ou causar irritação na bexiga.
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O importante é destacar que a diurese induzida pelo frio é uma condição normal e passageira que geralmente vai embora quando a temperatura aumenta. É preciso notar também que pessoas que já têm alguma condição relacionada ao trato urinário como hiperplasia prostática benigna, bexiga hiperativa e incontinência, podem ter os sintomas agravados nesse período. Em caso de intercorrências mais graves, o ideal é procurar um médico.

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