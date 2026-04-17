Por que Vênus e Urano giram no sentido oposto em relação a outros planetas?

O Sistema Solar foi gerado a partir de um disco de gás e poeira (às vezes chamado de disco protoplanetário) formado 4,6 bilhões de anos atrás. Todos os oito planetas desse Sistema orbitam o Sol na mesma direção da rotação solar, que, por sua vez, é herdada do sentido de rotação do momento angular desse disco — se você tomar o polo norte do Sol como referência, visto de cima, é o sentido anti-horário.

Seis dos planetas também giram em torno do próprio eixo nessa mesma direção. As exceções são Vênus e Urano, por isso se diz que eles têm “rotação retrógrada”.

Artemis III: como será a próxima missão lunar, prevista para 2027?

Vênus

Para Vênus, não existe uma explicação definitiva, apenas hipóteses. Uma delas é de que o planeta tenha sofrido uma ou mais colisões catastróficas que tenham alterado o sentido de sua rotação. Diferentemente da Terra, que ganhou um satélite a partir de sua colisão (a Lua), Vênus teria absorvido a massa desses asteroides e mudado sua rotação devido à força do impacto.

Outra hipótese, mais fundamentada e apresentada ainda na década de 1980, é que Vênus está sendo “puxado” e “empurrado” ao mesmo tempo por duas forças diferentes — e o jeito como ele gira hoje é o resultado desse cabo de guerra.

Continua após a publicidade

Por um lado, o Sol puxa Vênus com sua gravidade, que cria pequenas deformações no planeta (como marés), que, ao longo do tempo, funcionam como um freio: vão desacelerando a rotação e tentam fazer o planeta ficar sempre com o mesmo lado voltado para o Sol.

Por outro, a atmosfera extremamente densa de Vênus é aquecida pelo Sol, o que cria “ondas” gigantes que geram um tipo de empurrão contínuo no planeta. Esse empurrão acontece no sentido contrário ao dos outros planetas, daí a rotação retrógrada.

Como resultado dessas duas forças, Vênus gira de forma extremamente lenta (um dia em Vênus dura mais de 243 dias terrestres) e no sentido oposto da maioria dos planetas.

Continua após a publicidade

Urano

O segundo caso é menos complexo, mas também ainda não há consenso definitivo. Urano tem uma inclinação axial de 97,77°, fazendo seu eixo de rotação ficar quase paralelo ao plano orbital. Na prática, o planeta “rola” em torno do Sol (em comparação, a inclinação axial da Terra é de 23,4°).

A explicação mais provável (e ainda assim, apenas uma hipótese) é que um grande objeto deve ter colidido com Urano e o “derrubado” de lado. Quando isso aconteceu, pedaços de matéria foram ejetados do planeta e se acumularam gradualmente, formando os 29 satélites que orbitam Urano.

E tem mais: pesquisas recentes sugerem que Urano pode ter sofrido não apenas um, mas dois impactos massivos no início de sua história, o que explicaria tanto seu extremo ângulo axial quanto a órbita equatorial de suas luas (elas giram ao redor do planeta no mesmo plano do equador dele, o que é curioso, já que Urano está deitado).

Continua após a publicidade

Os autores desse estudo argumentam que, se houvesse ocorrido apenas um impacto, as luas de Urano orbitariam em sentido retrógrado — o contrário do que se observa. Segundo alguns modelos, apenas com múltiplos impactos gigantes seria possível explicar por que Urano manteve suas luas se movendo na direção correta.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.