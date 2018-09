Depende da região do Brasil tomada como ponto de partida. Se sairmos do centro geográfico brasileiro, que fica em Barra do Garças, no Mato Grosso, o ponto mais distante fica em um trecho de mar, próximo das Filipinas, a mais de 20 mil quilômetros. Mas, saindo de São Paulo, o ponto mais distante, também no mar, está mais perto do Japão do que das Filipinas.

Para chegar a essas conclusões, pegamos as coordenadas (latitude e longitude) de Barra do Garças e de São Paulo e calculamos suas coordenadas antípodas (exatamente opostas). É como se cavássemos um buraco, passássemos pelo centro da Terra e chegássemos a um ponto do outro lado do planeta — esse seria o tal antípoda. Como dois terços do globo são tomados pelos oceanos, na maior parte dos testes que fizemos — partindo de diferentes cidades brasileiras — chegamos a um antípoda aquático, em algum trecho do oceano Pacífico.

Veja abaixo onde ficam os pontos mais distantes de uma capital de cada região brasileira.

Cada ponto do globo terrestre tem seu oposto

CIDADE BRASILEIRA: São Paulo

DISTÂNCIA (KM): 20 032,16

LOCAL ANTÍPODA: Pedaço do oceano Pacífico, a leste das ilhas de Okinawa, no extremo sul do Japão

CIDADE BRASILEIRA: Fortaleza

DISTÂNCIA (KM): 20 037,38

LOCAL ANTÍPODA: Trecho do oceano Pacífico ao norte de Papua-Nova Guiné

CIDADE BRASILEIRA: Brasília

DISTÂNCIA (KM): 20 035,03

LOCAL ANTÍPODA: Pedaço do oceano Pacífico a leste das Filipinas

CIDADE BRASILEIRA: Porto Alegre

DISTÂNCIA (KM): 20 029,11

LOCAL ANTÍPODA: Pedaço de mar do leste da China, a oeste das ilhas Tanega–Shima, no sul da ilha principal do Japão

CIDADE BRASILEIRA: Manaus

DISTÂNCIA (KM): 20 037,42

LOCAL ANTÍPODA: Mar entre as ilhas de Bornéu e Sulawesi, que pertencem ao arquipélago da Indonésia