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Qual o país com mais pirâmides no mundo? Spoiler: não é o Egito

Nação tem quase o dobro do número de pirâmides, mas passou por guerras civis que desincentivaram o turismo. Veja qual é.

Por Victor Bianchin 20 abr 2026, 16h00 | Atualizado em 29 abr 2026, 11h43
pirâmides do sudão
File written by Adobe Photoshop? 4.0 (BN Chagny/Wikimedia Commons)
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Pode parecer meio inacreditável, mas o país com mais pirâmides é o Sudão, que tem cerca de 255 dessas estruturas conhecidas. Essas pirâmides foram construídas há mais de 2.500 anos pela civilização núbia, especialmente pelos reinos de Cuxe, Napata e Meroé. Sua função: eram tumbas para a realeza. 

Diferentemente das monumentais pirâmides egípcias, as sudanesas são menores, variando de 6 a 30 metros de altura, e apresentam ângulos mais acentuados, com bases estreitas e inclinações íngremes. Suas bases de granito e arenito foram cravadas com desenhos de elefantes, girafas e gazelas, prova de que ali, às margens do Nilo, já houve pastagens férteis.

Poucos turistas conhecem essas relíquias: as duas guerras civis do Sudão (1956-1972 e 1983-2005) desincentivaram o turismo, que até hoje é arriscado, pois a agitação civil ainda existe.

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Isso não significa que seja impossível visitá-las: existem passeios guiados até Meroé, uma antiga cidade núbia e hoje um sítio arqueológico onde se encontram mais de 200 pirâmides (a maior congregação dessas estruturas em todo o mundo). 

OS PAÍSES COM MAIS PIRÂMIDES DO MUNDO

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1) Sudão — entre 220 e 255 pirâmides

O Sudão ocupa o topo da lista, superando facilmente seu vizinho, o Egito. Esse número ainda leva em conta que cerca de 40 pirâmides foram destruídas pelo caçador de tesouros Giuseppe Ferlini nos anos 1830.

2) Egito — 118 a 138 pirâmides

O Egito tem cerca de 135 pirâmides descobertas. A Grande Pirâmide de Gizé, perto do Cairo, junto com as outras menores e a Esfinge, formam o sítio de pirâmides mais conhecido do mundo.

3) China — 100 a 400 estruturas

As pirâmides da China consistem em aproximadamente 100 túmulos antigos. São feitas de terra, não de pedras, então muitos arqueólogos debatem se deveriam realmente ser chamadas de pirâmides. A maioria está localizada a menos de 100 quilômetros da cidade de Xi’an, na Planície de Qin Chuan.

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4) México — centenas (número exato indefinido)

Existem centenas de pirâmides mesoamericanas em muitos estilos diferentes pelo México e América Central. Foram feitas por diversas culturas pré-colombianas, incluindo olmecas, maias, toltecas e astecas. O total exato é incerto porque muitas estruturas ainda estão soterradas na selva ou em processo de escavação.

5) Peru — mais de 30 complexos de pirâmides

A cidadela de Machu Picchu é a maior atração turística, mas complexos como Caral, Túcume e Huaca del Sol revelam uma profunda tradição construtora de pirâmides, especialmente por parte das civilizações Moche e Norte Chico.

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