Quem são os Hells Angels?

Com mais de 100 sedes espalhadas pelos continentes, o HAMC (Hells Angels Motorcycle Club) é o maior – e mais polêmico – motoclube do mundo. Fundado em 1948, em San Bernardino, Califórnia, o clube ganhou fama prestando serviços de segurança em shows de bandas famosas, como Beatles. A controvérsia começou em 1969, no Festival de Música de Altamont. A segurança estava por conta dos Angels quando um dos motoqueiros foi acusado de assassinar um jovem negro durante um show dos Rolling Stones. De lá pra cá, outros membros foram acusados de envolvimento em brigas, assassinatos e atividades ilegais, levando o Departamento de Segurança dos EUA a acrescentar os Hells Angels e outros clubes a uma lista de organizações criminosas em 2011. Apesar da fama, grande parte da história dos Angels permanece um mistério.

Pé na estrada

Um típico Angel chega a rodar, por ano, 20 mil milhas (cerca de 32 mil km)

Cabeça da morte

O site oficial dá os créditos do emblema a Frank Sadilek, um antigo presidente da facção do HAMC em São Francisco, Califórnia. Assim como o nome do grupo, as cores, a forma e o estilo do brasão foram inspirados em esquadrilhas militares dos EUA na 2ª Guerra Mundial. As cores influenciaram um dos apelidos do grupo, o “Big Red Machine” (Grande Máquina Vermelha).

Pré-Requisitos

Entrar para o HAMC pode levar anos. É preciso ser convidado por um membro, ter licença de motorista, uma moto e ficha policial limpa. O candidato é apresentado, participa de eventos e vira um associado. Mas só ganha o distintivo se for aceito por unanimidade. Além da jaqueta com a insígnia, os membros usam broches e patches bordados indicando seu status no clube.

Uma Harley, por favor

Membros precisam ter uma moto Harley-Davidson com motor de, no mínimo, 750 cilindradas. A relação com a marca, contudo, é turbulenta. Sonny Barger, porta-voz oficial da turma, admitiu no livro The Life and Times of Sonny Barger and the Hells Angels Motorcycle Club que, se não fosse do HAMC, provavelmente teria uma BMW ou uma Honda.

O que eles fazem?

Os Hells Angels guardam sigilo sobre suas atividades, mas livros e reportagens já desvendaram alguns segredos. Nos EUA, por exemplo, a principal reunião da galera, também conhecida como a Jornada do Dia do Trabalho, acontece no dia 1º de maio. Aqui no Brasil, em São Paulo, eles se reúnem todo segundo domingo do mês para encontros no bairro de Santana.