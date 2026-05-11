Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Mundo Estranho

Repolho, brócolis e couve-flor são a mesma espécie de planta – mas como?

E tem mais: couve-de-bruxelas, couve-galega, couve-de-savóia, couve-rábano... Entenda como tantos cultivares nasceram a partir da Brassica oleracea.

Por Victor Bianchin 11 Maio 2026, 16h02
Fotografia de repolho brócolis e couve-flor.
 (Cristalov/Getty Images)
Continua após publicidade
Repolho, brócolis e couve-flor são a mesma espécie de planta – mas como? Priorizar nos meus resultados Google

Responda rápido: repolho e couve têm o mesmo gosto? E que tal brócolis e couve-flor? São vegetais parecidos para você? Pois saiba que, para a ciência, todos esses são a mesma espécie de planta, a Brassica oleracea.

O grupo inclui: repolho, brócolis, couve-flor, couve, couve-de-bruxelas, couve-galega, couve-de-savóia, couve-rábano e brócolis chinês, entre outras. Mas como pode ser tudo a mesma coisa? Bem, existe uma diferença.

O que muda entre esses alimentos não é a espécie, mas sim a variedade cultivada. Na ciência, “variedade” é um termo usado para descrever um grupo que possui características hereditárias distintas, mas que ainda pertence à mesma espécie. Por esse motivo, compartilham a maior parte do genoma e podem cruzar entre si.

6 mitos sobre a história das comidas

As variedades podem surgir tanto espontaneamente na natureza como por meio de seleção artificial, como é o caso destes vegetais — inclusive, para produtos agrícolas que surgiram assim, o nome mais formal é “cultivar” em vez de variedade. Ao longo de milhares de anos, humanos selecionaram características específicas da Brassica oleracea, criando formas diferentes a partir do mesmo ancestral selvagem.

Siga
Continua após a publicidade

Por exemplo:

  • o repolho foi selecionado por folhas compactas;
  • o brócolis por flores imaturas aumentadas;
  • a couve-flor por massas florais deformadas;
  • a couve-de-bruxelas por gemas laterais grandes;
  • a couve-rábano por um caule engrossado;
  • a couve e a couve-galega por folhas grandes;
  • a couve-de-savóia por folhas enrugadas;
  • o gai lan (“brócolis chinês”) por folhas e talos tenros.

Embora apenas algumas dezenas sejam populares ao redor do mundo, cientistas já descreveram 332 cultivares diferentes de Brassica oleracea, a maioria delas cultivada apenas em alguns países ou comunidades.

Continua após a publicidade

O engraçado é que, mesmo esses vegetais sendo tão populares na culinária mundial, ainda não se sabe exatamente como tantas variedades surgiram.

É certo que os mecanismos foram os de sempre: domesticação, seleção artificial, mutações e cruzamentos. Mas como algumas linhagens se desenvolveram e quais ancestrais selvagens participaram do processo são pontos que ainda geram dúvidas.

Alguns pesquisadores sugerem que cruzamentos com outras espécies ou populações selvagens de Brassica podem ter contribuído para parte dessa diversidade. Este artigo científico tenta resumir a discussão, reunindo as hipóteses de vários autores. Sente só o drama:

Continua após a publicidade

“Por exemplo, Neutrofal (1927) sugeriu que B. montana era a progenitora do repolho e que B. rupestris era a progenitora do couve-rábano, enquanto Schulz (1936) identificou B. cretica como a progenitora apenas da couve-flor e do brócolis. Helm (1963) propôs uma origem tripla na qual uma única espécie progenitora deu origem à couve-flor, ao brócolis e ao brócolis de broto, enquanto a couve e a couve-de-bruxelas derivaram de outra espécie selvagem desconhecida.”

É realmente um assunto repolhoso, digno de novela. Felizmente, na hora do almoço, ninguém precisa se preocupar com que vegetal é filho de quem.

Publicidade
TAGS:
Biologia
BOTÂNICA
comida
Mundo Estranho
vegetais
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).