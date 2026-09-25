Times Square: entenda como surgiram os famosos telões de Nova York

A Times Square, em Nova York, não foi sempre o epicentro luminoso que conhecemos hoje. Antes de se transformar no vibrante coração da cidade, onde os telões atraem milhões de visitantes, a área era conhecida como Long Acre Square.

Este largo, formado pelo cruzamento da Sétima Avenida com a Broadway, funcionava no início do século 20 como um modesto local de comércio de cavalos e carruagens. A mudança de nome e o surgimento do dinamismo da região começaram a tomar forma em 1904.

O jornal The New York Times, prevendo o potencial de valorização da área com a construção da primeira linha de metrô da cidade, mudou-se para a recém-construída Times Tower, que na época era o segundo prédio mais alto de Nova York. A Times Corporation, proprietária do jornal, e a IRT Company, responsável pelo metrô, solicitaram à prefeitura a mudança do nome do local para Times Square, um pedido que foi aceito em 8 de abril de 1904.

O surgimento dos cartazes luminosos nos Estados Unidos já era uma realidade, especialmente na Broadway, uma das primeiras vias do país a receber iluminação elétrica. A chegada do metrô de fato atraiu outras empresas para a região. O aumento do fluxo de pessoas impulsionou a demanda por publicidade, fazendo com que a quantidade de anúncios e o tamanho dos telões da Times Square crescessem exponencialmente, tornando-se um símbolo da modernidade e do consumo.

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O brilho da Times Square prosperou até a crise econômica que assolou o país em 1929. Nas décadas seguintes, a região enfrentou um período de declínio, tornando-se perigosa e sendo tomada por bares decadentes, cinemas pornôs, traficantes e prostitutas. Contudo, essa realidade começou a mudar nos anos 1990, quando o então prefeito Rudolph Giuliani liderou uma iniciativa ambiciosa para revitalizar o lugar.

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O objetivo era aumentar a segurança, erradicar o crime e atrair turistas e grandes empresas novamente, restaurando o status da Times Square como um dos marcos históricos e turísticos mais importantes de Nova York.

Curiosamente, o jornal The New York Times, embora tenha sido fundamental para o batismo da praça, já mudou de sede várias vezes e hoje está localizado na Oitava Avenida, bem próximo à sua antiga localização e ao coração luminoso que ajudou a criar.

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Abaixo, alguns números sobre a Times Square:

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Este texto foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em uma matéria de Rafael Battaglia para a Mundo Estranho em 2017.