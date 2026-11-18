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Introdução Desvende os mistérios do Triângulo das Bermudas, a lendária área entre Bermudas, Flórida e Porto Rico onde navios e aviões supostamente desaparecem. Explore as teorias fantásticas e as explicações científicas, desde naves alienígenas a bolhas de metano, e descubra a verdade por trás dos sumiços que intrigam o mundo há décadas.

Principais Tópicos





Onde fica o Triângulo das Bermudas e por que ele é famoso O mito e as teorias fantasiosas, incluindo alienígenas A visão científica: por que a região não é mais perigosa que outras A hipótese do gás metano e por que ela foi enfraquecida Grandes desaparecimentos e naufrágios famosos da região

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Reza a lenda que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mais de 100 navios e aviões desapareceram em uma região misteriosa situada entre o arquipélago das Bermudas, o estado da Flórida, nos EUA, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. Os limites dessa área formam o famoso “Triângulo das Bermudas”, um ponto do oceano Atlântico Norte próximo ao Caribe que há décadas desperta temores e lendas.

A fama do Triângulo como cenário de fenômenos inexplicáveis se intensificou a partir de dezembro de 1945, quando cinco aviões da Marinha americana sumiram sem deixar vestígios.

O mito e as primeiras teorias

As especulações sobre os desaparecimentos no local cativaram a mídia, que explorou o assunto em livros, filmes e programas de TV – e criou o termo “Triângulo das Bermudas”, já que essa não é uma área reconhecida na geografia clássica.

Em 1974, o escritor americano Charles Berlitz publicou o livro O Triângulo das Bermudas, que vendeu 20 milhões de exemplares. A obra levantava hipóteses fantasiosas, como a de que naves alienígenas teriam sequestrado as embarcações e aeronaves. Com o crescente interesse popular nos sumiços, cientistas começaram a buscar respostas mais plausíveis.

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A ciência busca respostas

Hoje, a explicação mais aceita para essa história é simples: não há qualquer indício de que a região, de fato, seja palco de mais acidentes e desaparecimentos do que outras pelo mundo. Alguns incidentes que ficaram famosos, de fato, aconteceram no Triângulo [veja abaixo], mas a ideia de que isso é mais comum por lá parece ser fruto apenas do viés de confirmação e de lendas alimentadas pela mídia.

Críticos do conceito também argumentam que muitas histórias são exageradas ou simplesmente não podem ser verificadas como reais, porque não há fontes. O número de “100 navios e aviões desaparecidos”, por exemplo, não tem uma origem clara.

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Para quem acredita que realmente há algo de especial no local, porém, há também explicações científicas. Uma hipótese que foi muito popular atribuía os mistérios do Triângulo das Bermudas ao gás metano, abundante no subsolo oceânico da região. Segundo o físico Bruce Denardo, da Escola de Pós-Graduação Naval de Monterey, nos Estados Unidos, a liberação súbita de metano em bolhas reduziria drasticamente a capacidade de flutuação de um navio, causando seu rápido naufrágio.

O gás também poderia provocar explosões ao atingir a atmosfera, ao entrar em combustão com uma faísca de motor de barco ou avião, conforme explica o geólogo Carlos José Archanjo, da Universidade de São Paulo (USP).

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No subsolo oceânico, o metano está estocado como hidrato gasoso, em estruturas semelhantes a cristais de gelo. Deslizamentos no fundo do mar ou mudanças de temperatura podem transformar esse hidrato em gás. As bolhas de metano sobem à superfície, diminuindo a densidade da água e fazendo os barcos afundarem. Na atmosfera, o gás pode explodir com uma simples faísca.

No entanto, nenhuma evidência dessa hipótese foi encontrada nas últimas décadas, o que enfraqueceu essa ideia. Muitos especialistas argumentam que fenômenos meteorológicos comuns, como tempestades, poderiam explicar grande parte dos naufrágios, e muitos incidentes atribuídos ao Triângulo podem ter ocorrido, na verdade, longe da área delimitada. Em seu livro de 1975, The Bermuda Triangle Mystery – Solved, o ex-piloto Larry Kusche investigou diversos casos e concluiu que os aviões que desapareceram em 1945 caíram por falta de combustível.

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Cronologia dos desaparecimentos e naufrágios famosos

A região do Triângulo das Bermudas é palco de episódios misteriosos, mas também de exageros.

Século 15 – Os sustos de Colombo: Cristóvão Colombo registrou em seu diário de bordo a presença de luzes emergindo do oceano em uma área que hoje alguns associam ao Triângulo.

Cristóvão Colombo registrou em seu diário de bordo a presença de luzes emergindo do oceano em uma área que hoje alguns associam ao Triângulo. Século 17 – Primeiro naufrágio famoso: Em 1609, o barco Sea Venture, da Inglaterra, naufragou perto das Bermudas; a tripulação sobreviveu e ocupou a ilha deserta. A história inspirou a peça A Tempestade, de Shakespeare, de 1611.

Em 1609, o barco Sea Venture, da Inglaterra, naufragou perto das Bermudas; a tripulação sobreviveu e ocupou a ilha deserta. A história inspirou a peça A Tempestade, de Shakespeare, de 1611. 1945 – O caso mais polêmico: Cinco bombardeiros Torpedo da Marinha americana, do Voo 19, desaparecem com 14 tripulantes depois de decolar da Flórida durante um treinamento militar. O episódio tornou a região famosa.

Cinco bombardeiros Torpedo da Marinha americana, do Voo 19, desaparecem com 14 tripulantes depois de decolar da Flórida durante um treinamento militar. O episódio tornou a região famosa. 1951 – Gigante desaparecido – mas não no Triângulo: Um avião-cargueiro C-124 da Força Aérea americana, com 52 tripulantes, desaparece no Atlântico Norte, próximo à Irlanda, bem longe do Mar do Caribe. Mas lendas urbanas e narrativas fantasiosas o incluem na lista de supostos desaparecimentos do Triângulo.

Um avião-cargueiro C-124 da Força Aérea americana, com 52 tripulantes, desaparece no Atlântico Norte, próximo à Irlanda, bem longe do Mar do Caribe. Mas lendas urbanas e narrativas fantasiosas o incluem na lista de supostos desaparecimentos do Triângulo. 1963 – Sumiço misterioso: O navio-cargueiro Marine Sulphur Queen, de 129,45 metros, some com 39 homens a bordo na costa da Flórida, sem emitir sinal de socorro.

O navio-cargueiro Marine Sulphur Queen, de 129,45 metros, some com 39 homens a bordo na costa da Flórida, sem emitir sinal de socorro. 1973 – Mais uma localização errada: O cargueiro norueguês Anita, de 20 mil toneladas e 32 ocupantes, desaparece na costa de Nova Jérsei. Novamente, lendas atribuem o sumiço ao Triângulo, mesmo o episódio tendo ocorrido bem mais ao norte.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Marcelo Goto e publicada na Mundo Estranho em 2011.

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