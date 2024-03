Ventos têm nome?

Sim. A tradição começou na Grécia antiga: os ventos Bóreas, Euro, Noto e Zéfiro eram citados nas obras do poeta Homero. Hoje, ela tem importância para a notação científica, permitindo que estudiosos refiram-se às mesmas massas de ar em movimento que ocorrem regularmente ao redor do mundo. Ventos surgem porque, durante o dia, a terra aquece mais rápido que o mar. O calor do solo aquece o ar. Como o ar quente é menos denso, ele sobe, forçando o movimento da massa logo acima. De noite, ocorre o inverso.

Invisíveis, mas famosos Alguns dos ventos mais conhecidos do mundo Coromuel ORIGEM – Califórnia, EUA VELOCIDADE MÁXIMA – 96 km/h O nome é uma “homenagem” ao capitão pirata inglês Thomas Cromwell. Mas não há registro histórico de que o bandido tenha passado pela baía de La Paz, no golfo da Califórnia, onde esse vento é frequente. É uma brisa suave, que favorece os pescadores Bad-i-sad-o-bist-roz ORIGEM – Planícies desérticas de Lut, no Irã VELOCIDADE MÁXIMA – 112 km/h Seu nome significa “120 dias”, período que costuma durar essa massa de ar quente e seca. Carregada de poeira, assola cidades inteiras no Irã e no Afeganistão e também esculpe paredes de pedra no deserto, as yardangs Harmatão ORIGEM – Próximo ao Saara VELOCIDADE MÁXIMA – 36 km/h Sopra do interior da África em direção ao oceano Atlântico, em dezembro, janeiro e fevereiro. É tão seco que costuma ser chamado de “vento doutor”, porque cura infecções e doenças cutâneas, além de favorecer a limpeza do solo para plantio Santa Ana ORIGEM – Perto de Santa Ana, EUA VELOCIDADE MÁXIMA – 140 km/h Ganha força cruzando os vales desérticos da Califórnia rumo ao oceano Pacífico. Também é chamado de “vento vermelho” por ajudar a espalhar incêndios nos meses mais quentes (e, reza a lenda, por provocar comportamentos loucos e assassinos) Descuernacabras ORIGEM – Província de Extremadura, na Espanha VELOCIDADE MÁXIMA – 70 km/h Como todo vento que vem do norte, é bastante forte e violento. E ainda ocorre em qualquer estação do ano! Acaba com plantações e até pode matar de frio alguns pássaros e rebanhos. Segundo a lenda, seria capaz de arrancar os chifres das cabras. Daí a origem de seu nome espanhol

CONSULTORIA Tercio Ambrizzi, diretor e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP

