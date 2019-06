Dossiê #2: A era da burrice

Testes de QI feitos com a população de vários países desenvolvidos, como Inglaterra, França, Holanda, Noruega, Suécia, Finlândia, Alemanha e Portugal, indicaram que a inteligência média das pessoas está caindo: dependendo do estudo, do país e da faixa etária analisada, são de 2 a 4 pontos de QI a menos por década.

Ainda assim, há motivos para não perder o otimismo. Para entender exatamente como funciona um teste de QI, o que ele mede, e que outros componentes têm influência direta sobre o que chamamos de inteligência, convidamos para o segundo episódio do podcast Dossiê Super o neuropsicólogo Daniel Fuentes, que é coordenador do Laboratório Integrado de Neuropsicologia da USP. Os editores da SUPER Bruno Garattoni e Ana Carolina Leonardi participam da conversa.

Neste episódio, você vai entender: