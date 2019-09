Terapia #2: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

No segundo episódio do Terapia, o podcast mensal da SUPER sobre saúde mental, discutimos o sempre polêmico (e bastante complexo) Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, conhecido como TDAH.

Participam da conversa a psiquiatra da infância e adolescência Ana Cláudia Lacerda de Melo e o jornalista científico Rodrigo Rezende, colaborador da SUPER e diagnosticado com TDAH. O médico psiquiatra Alexandre Valverde retorna para mediar o debate junto com Alexandre Versignassi, diretor de redação da SUPER.

Neste episódio, você vai entender:

-As raízes do TDAH no cérebro;

-Como e por que os sintomas podem sem confundidos com outros transtornos;

-A questão do superdiagnóstico;

-Os fatores genéticos e ambientais do transtorno;

-A diferença do déficit de atenção com ou sem hiperatividade;

-Hiperfoco, pensamento arbóreo e pensamento imagético;

-As relações entre TDAH e criatividade.