Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Acordar no meio da madrugada pode ser um hábito herdado de nossos ancestrais

Antes da Revolução Industrial, o sono segmentado era uma prática comum

Por Amanda Nascimento 3 ago 2026, 19h00
Despertador preto com mostrador branco e ponteiros marcando 2h30, em uma mesa de cabeceira escura, com uma pessoa dormindo ao fundo
 (Helen Camacaro/Getty Images)
Continua após publicidade
Acordar no meio da madrugada pode ser um hábito herdado de nossos ancestrais Priorizar nos meus resultados Google

Se você é o tipo de pessoa que acorda às 3 da manhã sem motivo aparente, pode ser que você tenha herdado hábitos ancestrais. 

Antes de celulares e luzes elétricas existirem, quase ninguém dormia a noite toda sem interrupções. O comum era deitar-se poucas horas depois do pôr do sol e despertar de novo por volta da meia-noite. Nesse meio tempo, as pessoas ficavam acordadas papeando, cuidando de suas fogueiras e, em dias mais sociáveis, visitando vizinhos. Somente depois voltavam a dormir, agora sim até o amanhecer.Historiadores chamam o hábito de “sono segmentado”.

E ele é bem documentado em relatos históricos: há mais de 2.000 referências à prática que remontam desde à Odisseia, de Homero, até registros médicos e literários, como cartas e poemas. Os escritores mal se davam o trabalho de explicar o que era o “primeiro sono” e o “segundo sono”, por tratar-se de um costume amplamente conhecido. 

Siga

As coisas começaram a mudar por volta da Revolução Industrial, com a invenção da lâmpada incandescente por Thomas Edison em 1879. O advento da luz artificial fez com que as pessoas fossem dormir mais tarde, e consequentemente os dois períodos de sono se fundiram em um só. Dormir a noite toda virou, então, o padrão. 

Mas e se a prática ancestral for o mais correto?

Pesquisadores do sono, ou apenas somnologistas, sugerem que pode ser este o caso. Segundo eles, o corpo humano nunca foi programado para, de fato, dormir sem interrupção. A explicação está na ciência por trás do sono. A cada noite, o corpo passa por fases distintas, que é o que chamamos de ciclo do sono. Cada ciclo dura aproximadamente 90 a 110 minutos, passando pelo sono leve, pelo sono profundo (N3) e pelo sono com movimento rápido dos olhos (REM). 

Continua após a publicidade

O que é “procrastinação vingativa do sono”?

A maioria de nós passa por cerca de quatro a seis desses ciclos durante uma noite de sono. As fases mais importantes, porém, estão concentradas na primeira metade da noite: o sono profundo é o responsável pela recuperação do corpo e da imunidade, enquanto o sono REM processa as emoções e a memória do dia. 

Depois deles, alternamos principalmente entre os estágios mais leves. Ou seja, acordar de madrugada é perfeitamente normal. Inclusive, a maioria das pessoas faz isso várias vezes por noite e simplesmente não se lembra.

Continua após a publicidade

O problema surge apenas quando o despertar se prolonga ou quando começa a ocorrer no mesmo horário, noite após noite.Em 1992, aliás, um ensaio clínico demonstrou que seus participantes acabaram voltando a dormir em duas fases quando não estavam expostos a relógios ou à luz do amanhecer. 

Toda noite, mesmo horário

Acordar sempre no mesmo horário ainda é pouco compreendido por especialistas. Há tempos, o cortisol – hormônio que ajuda a colocar o corpo a responder ao estresse físico e mental – é associado ao despertar total que ocorre às 3 da manhã, já que naturalmente seus níveis no sangue elevam conforme o amanhecer.

Um estudo de 2025, porém, mediu os níveis de cortisol em mais de 200 pessoas e reparou que o aumento do hormônio não sofria alteração no momento em que a pessoa acordava; na prática, o nível continuava subindo praticamente no mesmo ritmo, independentemente de a pessoa estar dormindo ou acordada. 

Continua após a publicidade

Pesquisadores atribuíram o resultado a técnica utilizada, que, ao invés de depender apenas de amostras de saliva coletadas após o despertar, usou um cateter no tecido subcutâneo para medir os níveis de cortisol. Ainda assim, eles observam que a variabilidade de amostras de pessoas deve ser levada em consideração, e muitas dessas questões não são consideradas esclarecidas.

Outra hipótese é que os horários específicos podem ser apenas o ritmo circadiano trabalhando – regulando seu sono, hormônios e temperatura. Isso, claro, sem contar os casos singulares. 

Cerca de 40% a 60% das mulheres que passam pela menopausa, por exemplo, são afetadas pelo sono interrompido, graças à queda na progesterona, que pode prejudicar o sono profundo. 

Continua após a publicidade

O nível de açúcar no sangue também pode provocar um efeito semelhante. Se o jantar tiver sido cedo ou leve, a glicose pode cair durante a noite. O organismo reage liberando hormônios do estresse para elevar novamente essa taxa – um mecanismo que, às vezes, é forte o suficiente para despertar a pessoa completamente. Esses episódios ocorrem com mais frequência em diabéticos, apesar de não se restringirem a eles.

Publicidade
TAGS:
ancestrais
Distúrbios do sono
hábitos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).