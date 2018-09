Ajuda em troca de besouros

A indústria americana Merck, uma das maiores fabricantes mundiais de medicamentos, aceitou pagar 1 milhão de dólares, nos próximos dois anos, ao Instituto Nacional de Biodiversidade, uma agência sem fins lucrativos, que desenvolve programas de conservação e preservação do meio ambiente na Costa Rica. Em troca, os costa-riquenhos devem mandar, regularmente, amostras de diversas espécies locais de besouros. Esses invertebrados são mestres em liberar gotículas de sangue com substância ácidas, para se defender de outros insetos. Os químicos de Merck estimam que, com a contribuição dos besouros, seu laboratório deve produzir até 25 novas drogas, de antiinflamatórios a medicamentos para reforçar o sistema imunológico.