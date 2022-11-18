Antidepressivo aumenta risco de doenças cardíacas

Entre as pessoas que tomam um antidepressivo há 10 anos, a incidência de problemas cardíacos é 34% maior – e há quase o dobro de mortes por infarto. Essa foi a conclusão de um estudo da Universidade de Bristol (1), na Inglaterra, que acompanhou 220 mil pessoas entre 40 e 69 anos.

O fenômeno é mais intenso nos chamados “antidepressivos atípicos”, como os SNRIs (inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina), mas se manifestou com todos os medicamentos.

Os autores do estudo recomendaram que os pacientes façam exames cardíacos periódicos.

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Fonte 1. Antidepressant use and risk of adverse outcomes: population-based cohort study. N Bansal e outros, 2022.