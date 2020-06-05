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Saúde

Cada metro de distância reduz o risco de contaminação pela metade

A até um metro de distância, as chances de alguém ser infectado pelo novo coronavírus podem ser de 13%. A dois, de 6,5%.

Por Guilherme Eler 5 jun 2020, 19h59 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
Manter distância de 2 metros pode reduzir risco de contaminação pela metade
 (nemke/Getty Images)
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Com o avanço da pandemia, que já fez 34,6 mil vítimas no Brasil, as medidas de distanciamento social se tornaram regra – principalmente em locais onde costuma existir aglomeração.

Algumas cidades do país, como Belém, Teresina e São Paulo, já começaram a se adaptar. A ideia é que, ao observar faixas pintadas no chão de pontos de ônibus, por exemplo, pessoas saibam qual distância mínima guardar entre si.

A recomendação da OMS é clara: para evitar que alguém com Covid-19 espalhe a doença, o ideal é ficar a pelo menos 1 metro de distância de outras pessoas. Uma pesquisa publicada recentemente na revista científica The Lancet, porém, indica que essa estimativa pode ser conservadora demais.

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Após analisarem 172 estudos, feitos em 16 países, pesquisadores descobriram que a até 1 metro de distância, o risco de alguém ser infectado é de até 13%.

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O estudo diz que, a cada metro extra, o risco é reduzido pela metade. Quem mantém dois metros de distância em vez de um, assim, teria entre 6% e 7% de risco de pegar Covid-19 – algo não desprezível, porém mais aceitável. Essa relação vale a até 3 metros de distância, segundo o estudo. Com as duas pessoas usando máscara, um risco de contaminação de 17% (a menos de um metro de distância) pode cair para apenas 3%.

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Por ser um vírus que viaja pelo ar, é consenso que o Sars-CoV-2 pode infectar pessoas mais facilmente dentro de locais fechados do que em áreas abertas. Um estudo japonês que analisou 110 casos de Covid-19 descobriu que o risco de contrair a doença num ambiente fechado é 18,7 vezes maior do que ao ar livre.

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De qualquer forma, nenhum risco deve ser ignorado. Um experimento feito no MIT, por exemplo, mostrou que as gotículas de saliva eliminadas quando uma pessoa tosse podem voar até 6 metros. Não adianta, então, sair da quarentena só para fazer exercício se, durante a corrida, você não estiver a uma distância segura de quem passa ao lado.

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Coronavírus
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