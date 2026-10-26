Estelamari Rodriguez é diretora associada de Extensão Comunitária em Oncologia Torácica na Universidade de Miami. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Quando muitas pessoas pensam em um paciente típico com câncer de pulmão, costumam imaginar um homem idoso que fuma. Mas o perfil do câncer de pulmão mudou. Nos últimos 15 anos, mais mulheres, pessoas que nunca fumaram e jovens estão sendo diagnosticadas com câncer de pulmão.

Na verdade, o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres, e mais mulheres morrem de câncer de pulmão do que de câncer de mama, de ovário e colorretal a cada ano. A American Lung Association relata que, enquanto as taxas de câncer de pulmão aumentaram 79% entre as mulheres nos últimos 44 anos, elas diminuíram 43% entre os homens. E, pela primeira vez na história, há mais mulheres jovens do que homens diagnosticados com câncer de pulmão.

A notícia sobre o diagnóstico de câncer de pulmão do Papa Leão XIV em 13 de outubro de 2026 gerou discussões sobre o aumento das taxas da doença entre pessoas que nunca fumaram. Segundo relatos, Leão não é fumante. As possíveis causas da doença incluem exposições ambientais e fatores genéticos, e reconhecer os diversos fatores que podem aumentar o risco de câncer de pulmão de uma pessoa — independentemente de seu histórico de tabagismo — é essencial para a realização de exames de rastreamento e tratamento oportunos e adequados.

O câncer detectado nos estágios mais iniciais, como o do papa, pode ser tratado com cirurgia e curado tanto para fumantes quanto para não fumantes. O desafio é que pessoas que nunca fumaram não estão atualmente incluídas nas diretrizes de rastreamento do câncer de pulmão, e os tumores muitas vezes só são detectados por acaso.

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Como oncologista torácico, tenho atendido muitas mulheres mais jovens e que nunca fumaram chegando à minha clínica com um novo diagnóstico de câncer de pulmão. Especialmente para quem nunca fumou, o câncer de pulmão é inesperado tanto para as pacientes quanto para seus médicos, o que muitas vezes pode levar a atrasos no diagnóstico. Pesquisadores têm descrito essa tendência de aumento nas taxas de câncer de pulmão entre mulheres em diferentes partes do mundo e estão começando a entender por que os casos estão aumentando.

Câncer de pulmão em mulheres

A primeira explicação para o aumento das taxas de câncer de pulmão em mulheres é que muitas começaram a fumar mais tarde do que os homens, adiando assim o pico dos diagnósticos de câncer de pulmão relacionado ao tabagismo.

As mulheres também começaram a fumar nos anos em que os cigarros com filtro eram mais comumente usados. Isso levou a um aumento do risco de um tipo de câncer chamado adenocarcinoma devido à maneira como os filtros dos cigarros distribuem a fumaça do tabaco para as partes externas dos pulmões. Alguns estudos sugerem que as mulheres são mais suscetíveis aos efeitos cancerígenos da exposição ao tabaco e à fumaça do cigarro, incluindo o fumo passivo, e podem desenvolver câncer de pulmão após menos anos de tabagismo em comparação com os homens.

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No entanto, é importante observar que a maioria das pessoas diagnosticadas hoje com câncer de pulmão não são fumantes ativos. Cerca de 20% das mulheres com câncer de pulmão nunca fumaram — uma porcentagem maior do que a dos homens com câncer de pulmão que nunca fumaram.

Fatores de risco para o câncer de pulmão

Além do tabagismo e do fumo passivo, existem vários outros fatores de risco para o câncer de pulmão. Entre eles estão o histórico familiar de câncer e a exposição ao amianto, ao radônio e à poluição do ar.

A exposição a substâncias cancerígenas no local de trabalho, na forma de produtos químicos inalados, como arsênico, berílio, cádmio, sílica e níquel, ainda é uma preocupação em algumas partes do mundo. O risco potencial de câncer de pulmão associado ao cigarro eletrônico e da fumaça da maconha ainda está sendo estudado, mas é motivo de preocupação.

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Recentemente, pesquisadores também descobriram que a genética pode desempenhar um papel no risco de câncer de pulmão em alguns pacientes com forte histórico da doença. Estudos com essas famílias ajudaram a identificar possíveis genes de suscetibilidade ao câncer de pulmão e fatores de risco ambientais.

Assim como os BRCA1 e BRCA2 no câncer de mama, alterações em genes que promovem ou protegem contra o desenvolvimento de tumores podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Os pesquisadores ainda não identificaram mutações específicas que possam predispor indivíduos ao câncer de pulmão. No entanto, o estudo das predisposições genéticas familiares pode ajudar a elucidar como o câncer de pulmão se desenvolve e levar à descoberta de novos biomarcadores para a detecção precoce do câncer em grupos de alto risco.

Rastreamento do câncer de pulmão

Em 2021, a Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos atualizou suas diretrizes para o rastreamento do câncer de pulmão para incluir pacientes mais jovens com histórico de tabagismo mais curto. Agora, o rastreamento do câncer de pulmão é recomendado para adultos de 50 a 80 anos que tenham fumado pelo menos um maço por dia durante 20 anos, fumantes atuais e ex-fumantes que tenham parado de fumar nos últimos 15 anos. Mulheres com risco de câncer de pulmão podem conversar com seus médicos sobre a solicitação de uma tomografia computadorizada de baixa dose para o rastreamento do câncer de pulmão.

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Em todo o país, mais de 70% das mulheres elegíveis realizam o rastreamento do câncer de mama, mas menos de 6% de todas as fumantes elegíveis realizam o rastreamento do câncer de pulmão. Pesquisadores estimam que essas novas diretrizes de rastreamento aumentarão o número de mulheres elegíveis para o rastreamento do câncer de pulmão em 40%, ao incluir aquelas em idade mais jovem e com menor exposição ao fumo.

Diagnóstico do câncer de pulmão

Nos últimos anos, a compreensão cada vez maior das alterações genéticas que podem levar ao câncer e de como aproveitar o sistema imunológico para tratá-lo levou ao desenvolvimento de novas terapias direcionadas e imunoterapias que melhoraram o prognóstico dos pacientes com câncer de pulmão. As mulheres tendem a ter um melhor prognóstico para o câncer de pulmão do que os homens, especialmente se nunca fumaram e apresentam tumores com alterações moleculares que podem ser tratadas com terapias direcionadas.

No entanto, os sintomas do câncer de pulmão podem passar despercebidos nas mulheres. Os sintomas do câncer de pulmão podem incluir tosse, falta de ar, fadiga intensa e dor nas costas, no peito ou no ombro, o que pode ser confundido com outras doenças. Como as mulheres tendem a ser um pouco mais jovens no momento do diagnóstico do que os homens, as pacientes podem tolerar os sintomas por mais tempo e adiar a procura de atendimento médico. Os médicos também podem não atribuir esses sintomas ao câncer de pulmão devido à idade mais jovem da paciente.

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Reconhecer os sintomas precoces do câncer de pulmão, ampliar a elegibilidade para o rastreamento da doença e realizar testes de biomarcadores genéticos para selecionar a melhor terapia são algumas das medidas que poderiam ajudar a combater a epidemia global de câncer de pulmão em mulheres.

_Esta é uma versão atualizada de um artigo publicado pelo The Conversation US em 1º de fevereiro de 2023. _

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