Como a musculação impacta o fígado? Estudo brasileiro encontra respostas

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Introdução Uma pesquisa inédita da Unicamp desvenda como a musculação ajuda a combater a MASLD, a doença hepática gordurosa que afeta milhões. O estudo mostra que o exercício promove uma reprogramação molecular no fígado, inibindo o gene MTCH2 e reduzindo o acúmulo de gordura. Entenda esse mecanismo transformador.

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MASLD: A doença hepática gordurosa afeta mais de 115 milhões de pessoas globalmente. Musculação é uma estratégia eficaz para reduzir o acúmulo de gordura no fígado. Pesquisa brasileira da Unicamp desvendou o mecanismo molecular desse benefício. O exercício promove a metilação do gene MTCH2, regulando o metabolismo hepático. Musculação melhora a sensibilidade à insulina e combate inflamações no fígado.

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A doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, conhecida pela sigla MASLD, afeta mais de 115 milhões de pessoas em todo o mundo. Trata-se, basicamente, do acúmulo de gordura no fígado causado por distúrbios metabólicos, como diabetes tipo 2 ou até mesmo a obesidade, que gera um acúmulo de e lipídios no fígado e interfere em seu metabolismo.

Uma das estratégias que ajudam no tratamento da MASLD é a musculação. Exercitar os músculos é capaz de provocar mudanças no fígado, reduzindo o acúmulo de gordura.

Embora essa relação já seja conhecida pela ciência, os pesquisadores ainda não haviam desvendado exatamente o mecanismo por trás dessa conexão. Pensando nisso, uma nova pesquisa brasileira, desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), buscou entender o que acontece dentro das células do fígado quando fazemos musculação.

O estudo, publicado no periódico científico Life Sciences, deu um passo importante nessa direção: mostrou que a musculação é capaz de promover uma reprogramação molecular no fígado.

O foco dos pesquisadores era descobrir se a MASLD causada pela obesidade alterava o funcionamento dos genes. Para isso, eles realizaram um experimento com ratos obesos alimentados com uma dieta rica em gorduras. Parte dos animais permaneceu sedentária, enquanto outra foi submetida a um protocolo de exercícios de musculação. Depois, os dois grupos passaram por análises genéticas.

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Após apenas oito semanas de treinamento, os pesquisadores identificaram uma metilação do gene MTCH2, envolvido no metabolismo energético do fígado e relacionado ao acúmulo de gordura. Calma, vamos traduzir: a metilação é um tipo de modificação que pode ocorrer nos genes sem alterar a sequência original do DNA. Ela consiste na adição de uma molécula química do grupo metil ao DNA, o que pode ativar ou inibir a expressão de determinados genes. Neste caso, inibiu o MTCH2.

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É um processo complexo. Primeiro, a obesidade provoca inflamação nas mitocôndrias do fígado, estruturas responsáveis por produzir energia para as células. Com isso, o órgão passa a funcionar de forma desregulada, inclusive no controle do gene MTCH2, que fica em grandes concentrações.

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A musculação, por outro lado, reduz essa inflamação e dá energia para o fígado, favorecendo a regulação do MTCH2. Dessa forma, a gordura acumulada diminui.

A revolução celular causada pela musculação não para por aí. O exercício também aumentou a quantidade da proteína ATP5, importante para a produção de energia nas mitocôndrias e mais um fator que contribui para regular o MTCH2. Outro efeito observado foi a redução da atividade de proteínas associadas à fibrose e ao crescimento celular descontrolado, processos que também são favorecidos pela obesidade.

Além disso, os pesquisadores perceberam que os roedores submetidos à musculação recuperaram a sensibilidade à insulina, característica que costuma ser perdida com o acúmulo de gordura no fígado. Sem responder adequadamente à insulina, o órgão continua produzindo glicose mesmo quando ela já está disponível no sangue, contribuindo para a hiperglicemia típica do diabetes tipo 2.

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“Nossos achados fornecem novas evidências de que o exercício resistido promove a remodelação da sinalização mitocondrial e da insulina, reforçando seu potencial terapêutico no tratamento da obesidade”, escrevem os autores no estudo.

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