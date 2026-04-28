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Saúde

Como dois homens derrubaram uma barreira que se acreditava insuperável na maratona

Pela primeira vez em uma competição, uma maratona foi corrida em menos de duas horas – e por duas pessoas. Entenda o que os ajudou.

Por Mark Connick 28 abr 2026, 16h00
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 (Warren Little / Equipe/Getty Images)
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Como dois homens derrubaram uma barreira que se acreditava insuperável na maratona Priorizar nos meus resultados Google

Mark Connick, é doutorando na School of Exercise & Nutrition Sciences na Queensland University of Technology. O texto a seguir foi publicado originalmente no The Conversation, site que reune textos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Em 6 de maio de 1954, Sir Roger Bannister fez o que era considerado impossível no atletismo: correu uma milha (cerca de 1,6 km) em menos de quatro minutos.

O feito foi comemorado em todo o mundo, não apenas pelos fãs do atletismo. Na época, foi considerado uma conquista semelhante à primeira escalada do Monte Everest, que Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay haviam realizado no ano anterior.

Em 26 de abril de 2026, o queniano Sabastian Sawe e o etíope Yomif Kejelcha realizaram um feito comparável ao de Bannister há cerca de 72 anos: correram os 42 quilômetros de uma maratona em menos de duas horas.

Vamos analisar esse novo marco e entender como esses atletas conseguiram isso.

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O que aconteceu em Londres?

Sawe quebrou o recorde mundial masculino da maratona por impressionantes 65 segundos ao vencer a prova em 1 hora, 59 minutos e 30 segundos.

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Kejelcha – notavelmente correndo em sua primeira maratona – também cruzou a linha de chegada em menos de duas horas (1h59m41s).

A corrida foi extremamente rápida. Até o terceiro colocado, Jacob Kiplimo, de Uganda, quebrou o recorde mundial anterior – estabelecido em 2023 pelo queniano Kelvin Kiptum nos Estados Unidos – por sete segundos (terminando em 2h00m28s).

Sawe correu cada vez mais rápido à medida que a maratona avançava, completando a segunda metade da prova em 59m01s. Ele se distanciou de Kejelcha após cerca de 30 quilômetros e fez sua arrancada solo nos dois quilômetros finais.

Após a corrida, Sawe disse: Fiz história hoje em Londres e mostrei à próxima geração que nada é impossível. Tudo é possível, é só uma questão de tempo.

Treinamento e Nutrição

A equipe de Sawe disse que ele treinou correndo até 240 quilômetros por semana e se alimentou antes da corrida com pão e mel.

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Esse volume de treinamento relatado é provavelmente um fator importante para correr uma maratona em menos de duas horas.

Correr até 240 quilômetros por semana está além do que a maioria dos corredores consegue suportar. Mas um alto volume de treinamento, especialmente quando grande parte dele é feito em intensidade relativamente baixa, está associado a desempenhos mais rápidos na maratona.

A nutrição durante a corrida também foi bem planejada.

Uma maratona de duas horas é corrida em uma intensidade tão alta que a ingestão de carboidratos se torna importante para manter o desempenho. O corpo armazena carboidratos nos músculos e no fígado, mas esses estoques são limitados.

De acordo com sua equipe de nutrição, Sawe tomou uma bebida com carboidratos e um gel antes da largada e, em seguida, utilizou bebidas e géis com carboidratos durante toda a corrida.

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Sua ingestão relatada foi, em média, de cerca de 115 gramas de carboidratos por hora.

Embora não seja uma recomendação para o corredor amador, isso ajuda a manter o suprimento de energia e o ritmo na parte final da corrida na intensidade necessária para correr uma maratona de duas horas.

A fisiologia

Embora os dados laboratoriais de Sawe e Kejelcha não sejam públicos, a fisiologia necessária para correr uma maratona rápida deve-se a três atributos principais:

  • uma capacidade excepcional de absorver e utilizar oxigênio durante a corrida
  • a habilidade de manter uma alta fração dessa capacidade por períodos prolongados
  • uma economia de corrida excepcional, o que significa usar menos oxigênio a uma determinada velocidade.

Desempenhos excepcionais na maratona também dependem da resistência, que é a capacidade de evitar a deterioração dessas qualidades ao longo da corrida.

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E quanto ao tênis?

Sawe e Kejelcha também usaram o “supertênis” mais leve da história: o Adios Pro Evo 3, da Adidas.

A Adidas afirma que é “o supertênis mais rápido e leve já fabricado”. Ela pesa menos de 100 gramas.

Os supertênis podem melhorar a economia de corrida em cerca de 4% em comparação com os tênis de corrida convencionais.

O Adios Pro Evo 3 combina várias características comuns aos supertênis: peso muito baixo, espuma espessa e resiliente e uma estrutura rígida à base de carbono na entressola. A espessura do calcanhar é de 39 milímetros, um pouco abaixo do limite de 40 mm permitido pela World Athletics.

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Embora a maioria dos corredores se beneficie dos supertênis, o efeito é variável e não é o mesmo para todos os corredores.

Pesquisadores sugerem que isso se deve a duas formas pelas quais o calçado interage com o corredor.

Em primeiro lugar, a espuma e o elemento de reforço podem afetar o rebote “semelhante a uma mola” do corpo quando o pé toca e se afasta do solo.

Em segundo lugar, eles podem alterar a forma como o corredor se move, incluindo como o pé e o tornozelo funcionam, quanto tempo o pé permanece no solo e o momento do retorno de energia. Assim, um tênis pode ser capaz de armazenar e devolver mais energia, mas o atleta ainda precisa interagir com ele de forma eficaz.

O benefício exato do Adios Pro Evo 3 em relação a outros supertênis não foi medido de forma independente, mas mesmo pequenas melhorias provavelmente são importantes em uma maratona.

As condições em Londres também provavelmente contribuíram para esses desempenhos. Embora a maratona de Londres tenha um percurso considerado relativamente rápido (embora não tão rápido quanto Berlim), as condições climáticas estavam próximas do ideal: entre 13°C e 17°C durante a corrida, o que está na faixa superior do ótimo teórico para maratonas, mas dentro da faixa associada ao desempenho de resistência rápida.

Uma tempestade perfeita

Ainda em 2017, considerava-se improvável que uma maratona fosse corrida abaixo de duas horas por gerações.

A melhor explicação para os desempenhos em Londres é a convergência de muitos fatores, incluindo fisiologia excepcional, anos de treinamento de alto volume, biomecânica eficiente auxiliada pelo uso de calçados avançados, alimentação otimizada e condições climáticas favoráveis.

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