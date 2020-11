Covid-19 fará Dinamarca sacrificar 17 milhões de minques

17 milhões: é o tamanho da população de minques que devem ser sacrificados na Dinamarca devido à pandemia de Covid-19.

O país é líder mundial na criação desses animais, que se parecem com doninhas e são muito utilizados pela indústria da moda. O problema é que, segundo o Ministério da Saúde dinamarquês, minques infectados com Sars-CoV-2 teriam passado o vírus adiante, contaminando pelo menos 300 pessoas no norte do país.

A decisão de se livrar de toda a população desses animais, assim, serve para impedir que eles se tornem reservatórios do vírus – ou que alguma mutação surgida nas fazendas acabe se espalhando. Estima-se que o mercado de pele de minque da Dinamarca movimente R$ 7,2 bilhões ao ano.