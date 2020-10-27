Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Covid-19: Vacina de Oxford induz resposta imune em adultos e idosos, diz estudo preliminar

Anúncio foi recebido com otimismo, já que imunizar pessoas mais velhas é considerado um desafio. A eficácia da vacina, porém, só deve ser comprovada após o fim da fase 3 de testes.

Por Bruno Carbinatto 27 out 2020, 18h32 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
Vacina de Oxford: o que dizem seus resultados
 (Yevgeniya Matveyets/Getty Images)
Continua após publicidade
Covid-19: Vacina de Oxford induz resposta imune em adultos e idosos, diz estudo preliminar Priorizar nos meus resultados Google

A Universidade de Oxford, da Inglaterra, e a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca anunciaram nesta semana que seu protótipo de vacina contra a Covid-19 apresentou resultados positivos nos testes de fase 2. Isso inclui boa resposta imune em pessoas mais velhas – um grupo que preocupa cientistas quando o assunto é imunização. Além disso, os efeitos colaterais observados foram leves.

Os dados detalhados do estudo, porém, ainda não foram divulgados – o anúncio foi feito durante uma reunião acadêmica privada. Segundo a AstraZeneca, o artigo descrevendo os testes foi submetido a uma revista científica e deverá ser publicado “nas próximas semanas”, após ser revisado por outros cientistas.

Os resultados iniciais, de acordo com a farmacêutica, mostram que a resposta imunológica gerada pela vacina em pessoas acima de 56 anos é parecida com a induzida em jovens. Até mesmo “alguns” – nas palavras da AstraZenica – voluntários com mais de 70 anos atingiram o mesmo nível de anticorpos dos adultos mais jovens.

Esse detalhe é especialmente animador: induzir imunidade em pessoas mais velhas é mais difícil, já que o sistema imunológico perde sua capacidade de combate com o tempo. Além disso, o grupo é especialmente vulnerável à Covid-19, tendo as mais altas taxas de mortalidade registradas.

Siga
Continua após a publicidade

Quanto as questões de segurança, os resultados não mostraram efeitos adversos graves nos voluntários, incluindo os idosos. No entanto, não há informações anunciadas sobre possíveis efeitos colaterais leves.

“É encorajador ver que as respostas imunológicas foram semelhantes entre adultos mais velhos e mais jovens e que a reatogenicidade [os efeitos colaterais] foi menor em adultos mais velhos, grupo em a gravidade da Covid-19 é maior”, disse um porta-voz da AstraZeneca.

Continua após a publicidade

Em julho, a empresa já havia divulgado que a sua candidata a vacina gerava resposta imunológica em adultos jovens e saudáveis. Os resultados desse teste, publicados na revista The Lancet, mostraram que ela induziu uma “resposta imune robusta” nesse grupo de voluntários por pelo menos 56 dias. “Resposta imune”, nesse caso, é a produção de anticorpos e de células T contra o coronavírus, duas armas distintas que nosso corpo usa para combater infecções – você pode entender a diferença de atuação neste texto da SUPER.

Continua após a publicidade

A vacina de Oxford é uma das apostas mais promissoras contra a pandemia, que já matou mais de 1,16 milhão de pessoas pelo mundo. Outras candidatas também apresentaram resultados positivos em testes de fase 1 e fase 2, como a da farmacêutica chinesa Sinovac, as das americana Moderna e Pfizer, e a do Instituto de Pesquisas Gamaleya, na Rússia, entre outras. Existem, hoje, mais de 170 times de cientistas pesquisando uma vacina – 63 ensaios estão sendo testados em humanos.

Nenhuma delas, porém, se provou totalmente eficaz contra o coronavírus. Para isso acontecer, é preciso concluir os estudos de fase 3 – em que milhares de pessoas recebem os imunizantes e seus resultados são comparados com um grupo que recebeu placebo. Só com essa abundância de dados saberemos se alguma dessas vacinas de fato gera imunidade, por quanto tempo dura essa proteção e como ela varia entre diferentes idades, além de outros detalhes.

Continua após a publicidade

Até agora, os resultados relatados de todas as vacinas são de fase 1 e 2, em que apenas dezenas ou centenas de pessoas são testadas e o foco principal é checar a segurança da vacina. Embora um nível alto de anticorpos produzidos nessa fase seja um bom indicativo de que elas possam funcionar, não necessariamente prova que a pessoa está imune por um tempo considerável.

As vacinas consideradas mais promissoras são as que estão na última e mais importante fase de testes – no Brasil são duas, a de Oxford e a da Sinovac. O estudo da candidata britânica sofreu um baque recente com o anúncio de que um voluntário brasileiro havia morrido devido às complicações de Covid-19, mas análises posteriores confirmaram que ele recebeu placebo, e não a vacina.

Continua após a publicidade

No mês passado, o estudo também já havia sido pausado quando um voluntário do Reino Unido desenvolveu uma síndrome inflamatória rara, mas, mais tarde, um comitê de segurança independente e a agência reguladora britânica decidiram que seria seguro continuar com o ensaio. Com isso, os testes foram reatados no Brasil, Reino Unido, África do Sul, Índia e, recentemente, nos Estados Unidos.

O desenvolvimento da vacina de Oxford começou ainda janeiro. Chamada provisoriamente de ChAdOx1 nCoV-19, a candidata é baseada em um vetor viral – um tipo de vacina usada em outros vírus atenuados, que foram geneticamente modificados para terem proteínas do SARS-CoV-2 e induzir resposta imune contra ele. No caso da candidata de Oxford, é utilizado um vírus que causa resfriado comum em chimpanzés. Em nosso corpo, ele não causa nenhuma doença, mas “ensina” nosso sistema imunológico a reconhecer as proteínas spike do coronavírus, preparando-o, assim, para combater o invasor caso ele entre em nossas células.

Caso a vacina se prove eficaz, ainda não há previsão para seu lançamento no mercado. A AstraZeneca anunciou que espera finalizar sua fase 3 e começar a venda até o final desse ano, embora outros considerem o primeiro semestre de 2021 como uma meta mais realista. 

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
vacina
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).