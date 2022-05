“Covid reduz o tamanho do cérebro, aponta estudo.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

A doença, mesmo em casos leves, diminui o volume do córtex orbitofrontal (ligado ao raciocínio) e do giro para-hipocampal (relacionado à memória). Foi o que constatou um estudo inglês, que usou exames de ressonância magnética para comparar o cérebro de 785 pessoas antes e depois da Covid (1).

Qual é a verdade:

Os voluntários foram selecionados para o estudo porque já haviam se submetido a exames de ressonância magnética antes de ter Covid. Só que esses exames eram bem antigos: haviam sido realizados há 3 anos, em média.

De lá para cá, o cérebro pode ter encolhido naturalmente, por causa do envelhecimento – os voluntários tinham entre 51 e 81 anos – e não devido ao coronavírus. Além disso, os voluntários foram testados apenas 4 meses após a Covid, ou seja, ainda podiam estar com sintomas temporários.

Fonte (1) SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. G Donaud e outros, 2022.