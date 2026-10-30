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Introdução O falecimento do ator Patrick Stewart, o Professor Xavier dos X-Men, aos 86 anos, trouxe à tona as doenças neurodegenerativas Alzheimer e demência com corpos de Lewy. Entenda as particularidades de cada uma e como elas afetam o cérebro, com seus sintomas distintos e desafios no diagnóstico.

Principais Tópicos





Patrick Stewart faleceu com Alzheimer e demência com corpos de Lewy. Alzheimer: Acúmulo de proteínas beta-amiloides e tau, afetando a memória recente. Demência com corpos de Lewy: Acúmulo de alfa-sinucleína, com sintomas motores e alucinações. São as duas doenças neurodegenerativas mais comuns e sem cura conhecida. Apesar das semelhanças, elas possuem mecanismos e sintomas próprios.

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Patrick Stewart, o eterno Professor Xavier da franquia X-Men, faleceu nesta quarta-feira, 28 de outubro, aos 86 anos. Embora os familiares não tenham informado a causa exata da morte, eles compartilharam que o ator convivia com duas condições neurodegenerativas ao mesmo tempo: a doença de Alzheimer e a demência por corpos de Lewy.

Trata-se de duas das doenças neurodegenerativas mais comuns. Elas são conhecidas pela perda de memória, problemas cognitivos e comportamentais. Mas, apesar das semelhanças, elas possuem mecanismos e sintomas próprios.

A doença de Alzheimer é causada pela falha no processamento de proteínas no sistema nervoso central. Com isso, proteínas mal formadas e tóxicas, principalmente beta-amiloides e tau, se acumulam de forma anormal no cérebro. Elas se acumulam dentro e fora dos neurônios.

Dessa forma, os neurônios no hipocampo e no córtex, regiões importantes para a memória e processamento, começam a morrer. A doença avança de forma progressiva e sem cura, comprometendo a cognição, a memória e causando alterações comportamentais. Um dos primeiros sintomas costuma ser a perda de memória recente. Sua causa não é totalmente conhecida, mas envolve fatores genéticos e hereditários.

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Já demência por corpos de Lewy também envolve o acúmulo de proteínas e pode afetar a memória, mas de uma forma diferente. Nesse caso, a proteína envolvida é a alfa-sinucleína, que se acumula no interior dos neurônios e no córtex cerebral, formando aglomerados chamados corpos de Lewy. Eles também são indicadores de outras doenças, como o Parkinson. O nome vem do médico Frederic Lewy, o autor da descoberta.



Esses depósitos podem atingir diferentes regiões do cérebro, prejudicando a comunicação e o funcionamento dos neurônios. A longo prazo, pode gerar a morte dos neurônios, assim como o Alzheimer. É a mesma doença que afeta o cantor Milton Nascimento e que afetou o ator Robin Williams.

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Os principais sintomas da demência por corpos de Lewy incluem alterações nos movimentos, como tremores, rigidez muscular e lentidão, que fazem com que muitas vezes a doença seja confundida com Parkinson. Foi o que aconteceu com Robin Williams. O diagnóstico correto aconteceu apenas após a sua morte.

Também são comuns distúrbios do sono, confusão mental, dificuldades de raciocínio e paranoia. Pode causar disfunção autonômica, que afeta funções automáticas e involuntárias do corpo, como pressão arterial, digestão e controle da bexiga.

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Outro sintoma característico são as alucinações visuais, que podem ocorrer em até 80% dos casos. Apesar de a memória também ser afetada a longo prazo, a perda de memória não costuma estar entre os primeiros sintomas.

Enquanto o Alzheimer é mais frequente entre mulheres, a demência por corpos de Lewy afeta mais os homens. Ambas não têm cura, mas possuem tratamentos para controlar os sintomas e oferecer mais qualidade de vida. Alguns medicamentos utilizados podem impedir a degradação de neurotransmissores, aumentar a dopamina do cérebro, entre outros.

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