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Saúde

Demência por corpos de Lewy: entenda a doença do ator Patrick Stewart, morto aos 86 anos

Confundida com Parkinson, ela provoca tremores, lentidão e alucinações visuais. Entenda.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 30 out 2026, 16h20
Patrick Stewart, ator careca de pele clara, sorri enquanto segura um microfone preto com a mão direita. Ele veste um blazer verde-escuro sobre uma camisa branca, com um anel dourado no dedo anelar esquerdo. Ao fundo, um painel branco com letras desfocadas, incluindo MIC e ON em amarelo.
 (Gage Skidmore/Wikimedia Commons)
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Demência por corpos de Lewy: entenda a doença do ator Patrick Stewart, morto aos 86 anos Priorizar nos meus resultados Google

Patrick Stewart, o eterno Professor Xavier da franquia X-Men, faleceu nesta quarta-feira, 28 de outubro, aos 86 anos. Embora os familiares não tenham informado a causa exata da morte, eles compartilharam que o ator convivia com duas condições neurodegenerativas ao mesmo tempo: a doença de Alzheimer e a demência por corpos de Lewy.

Trata-se de duas das doenças neurodegenerativas mais comuns. Elas são conhecidas pela perda de memória, problemas cognitivos e comportamentais. Mas, apesar das semelhanças, elas possuem mecanismos e sintomas próprios.  

A doença de Alzheimer é causada pela falha no processamento de proteínas no sistema nervoso central. Com isso, proteínas mal formadas e tóxicas, principalmente beta-amiloides e tau, se acumulam de forma anormal no cérebro. Elas se acumulam dentro e fora dos neurônios.

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Dessa forma, os neurônios no hipocampo e no córtex, regiões importantes para a memória e processamento, começam a morrer. A doença avança de forma progressiva e sem cura, comprometendo a cognição, a memória e causando alterações comportamentais. Um dos primeiros sintomas costuma ser a perda de memória recente. Sua causa não é totalmente conhecida, mas envolve fatores genéticos e hereditários.

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Já demência por corpos de Lewy também envolve o acúmulo de proteínas e pode afetar a memória, mas de uma forma diferente. Nesse caso, a proteína envolvida é a alfa-sinucleína, que se acumula no interior dos neurônios e no córtex cerebral, formando aglomerados chamados corpos de Lewy. Eles também são indicadores de outras doenças, como o Parkinson. O nome vem do médico Frederic Lewy, o autor da descoberta.

Esses depósitos podem atingir diferentes regiões do cérebro, prejudicando a comunicação e o funcionamento dos neurônios. A longo prazo, pode gerar a morte dos neurônios, assim como o Alzheimer. É a mesma doença que afeta o cantor Milton Nascimento e que afetou o ator Robin Williams.

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Os principais sintomas da demência por corpos de Lewy incluem alterações nos movimentos, como tremores, rigidez muscular e lentidão, que fazem com que muitas vezes a doença seja confundida com Parkinson. Foi o que aconteceu com Robin Williams. O diagnóstico correto aconteceu apenas após a sua morte.

Também são comuns distúrbios do sono, confusão mental, dificuldades de raciocínio e paranoia. Pode causar disfunção autonômica, que afeta funções automáticas e involuntárias do corpo, como pressão arterial, digestão e controle da bexiga. 

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Outro sintoma característico são as alucinações visuais, que podem ocorrer em até 80% dos casos. Apesar de a memória também ser afetada a longo prazo, a perda de memória não costuma estar entre os primeiros sintomas. 

Enquanto o Alzheimer é mais frequente entre mulheres, a demência por corpos de Lewy afeta mais os homens. Ambas não têm cura, mas possuem tratamentos para controlar os sintomas e oferecer mais qualidade de vida. Alguns medicamentos utilizados podem impedir a degradação de neurotransmissores, aumentar a dopamina do cérebro, entre outros.

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TAGS:
Alzheimer
cérebro
Distúrbios neurológicos
doença
neurônio
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