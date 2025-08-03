Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Desigualdade social e instabilidade política aceleram envelhecimento, segundo estudo

Pesquisa analisou dados de 160 mil pessoas em 40 países e foi a primeira a encontrar essa relação. Entenda.

Por Eduardo Lima 3 ago 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia de uma homem velho sem-teto dormindo em um banco de uma rua movimentada.
 (art-4-art/Getty Images)
Continua após publicidade
Desigualdade social e instabilidade política aceleram envelhecimento, segundo estudo Priorizar nos meus resultados Google

Que você envelhece mais rápido quando não cultiva hábitos saudáveis, todo mundo sabe. Agora, um novo estudo com os dados de mais de 160 mil pessoas, de 40 países diferentes, mostrou que fatores ambientais, sociais e políticos (como poluição do ar, desigualdade de renda e falta de representatividade) também podem acelerar esse processo.

O estudo, publicado na Nature Medicine e assinado por uma equipe internacional de 41 cientistas, levou mais de três anos para ser realizado, combinando dados de países muito diferentes para que as informações pudessem ser comparáveis. Três cientistas brasileiros, ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e apoiados pelo Instituto Serrapilheira, participaram da pesquisa.

Envelhecer rápido significa estar mais suscetível a doenças que causam declínio cognitivo e perda de funcionalidade  – o que, claro, tornam as tarefas do dia a dia muito mais difíceis. Mas essas condições não são só culpa da genética ou do estilo de vida, como muitas pessoas ainda pensam: o envelhecimento tem um espectro muito amplo, influenciado por tudo a que somos expostos durante a vida.

Os dados dos 8.710 brasileiros que participaram do estudo foram extraídos do Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), financiado pelo governo e coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela Fiocruz. No total, foram 161.981 participantes que surpreenderam os pesquisadores com os resultados. Vamos a eles.

Siga

Instabilidade política aumenta estresse

O envelhecimento não é igual para todo mundo. Além da idade cronológica, contada em anos, há a idade prevista com base em sua saúde, contada a partir de fatores de risco para doenças relacionadas à velhice. Os pesquisadores usaram um modelo de diferenças de idade biocomportamentais para calcular a idade com “fatores de risco e protetores, sejam eles sociais, físicos ou sociopolíticos”, como explicou à Super o neurocientista Eduardo Zimmer, professor da UFRGS e um dos autores do estudo.

Continua após a publicidade

A partir dessa métrica, calculada com modelos avançados de inteligência artificial, os pesquisadores conseguiram comparar as velocidades de envelhecimento dos 40 países. Fazendo isso, eles identificaram uma relação direta entre o envelhecimento acelerado e os contextos sociais, políticos, econômicos e ambientais, indo além da tradicional análise que só foca na biologia.

O Brasil, como vários outros países do Sul Global, apresentou um ritmo de envelhecimento acelerado em comparação com a média global. Nações como o Egito e a África do Sul sofrem ainda mais com essa aceleração. Faz sentido, já que o envelhecimento mais rápido é associado a desigualdade de renda e pobreza. Países da Europa e da Ásia apresentaram uma taxa mais lenta de envelhecimento.

Continua após a publicidade

Porém, além de fatores econômicos, a pesquisa também encontrou relações entre fatores ambientais, como a poluição do ar, e sociais, como desigualdade de gênero e condições de migração, como possíveis aceleradores da terceira idade.

A gente sabia que fatores sociais e físicos tinham essa influência de acelerar o envelhecimento, mas é a primeira vez que a gente identifica que fatores sociopolíticos também podem estar associados”, explica Zimmer. Falta de representação política, direitos de voto limitados e democracias frágeis podem influenciar no envelhecimento das pessoas.

Todos esses fatores, que se traduzem em instabilidade política, foram associados diretamente ao declínio cognitivo e das capacidades físicas dos habitantes de algumas regiões. A polarização política e a falta de estabilidade institucional impactam a saúde pública porque comprometem a alocação de recursos para os sistemas de saúde, o que ajuda a aumentar a desigualdade de atendimento entre pessoas de alta e baixa renda.

Continua após a publicidade

Zimmer também chama atenção para a discussão política muitas vezes agressiva em países polarizados. “Provavelmente, ao nível biológico, isso causa na população um maior estresse envolvido com tudo que acontece em torno da política.” A sensação de falta de suporte em momentos de instabilidade também pode colaborar para esse estresse.

Estudos futuros podem investigar mais a fundo os dados inéditos que relacionam instabilidade política ao envelhecimento acelerado. O que já dá para ter certeza é que, se os governos querem agir para retardar o envelhecimento de sua população, só investir em saúde não vai resolver.

Publicidade
TAGS:
Envelhecimento
projeto longevidade
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).