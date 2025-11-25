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Saúde

“Detox” de redes sociais por só uma semana já traz benefícios, diz pesquisa

Jovens que reduziram o uso dos aplicativos por sete dias tiveram menos sintomas de ansiedade, depressão e insônia.

Por Bruno Carbinatto 25 nov 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Fotografia de duas pessoas mexendo nas redes sociais pelo celular.
 (Oscar Wong/Getty Images)
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Reduzir o uso de redes sociais por apenas uma semana já traz benefícios à saúde mental como menos ansiedade e insônia para jovens, descobriu um novo estudo que envolveu 373 participantes com idades entre 18 e 24 anos.

Apesar do efeito detectável, a pesquisa não consegue afirmar por quanto tempo os efeitos positivos desse “mini-detox” duram.

Entre os participantes, 295 concordaram em reduzir o uso das redes sociais por uma semana, de uma média de duas horas diárias para menos de 30 minutos por dia. Antes e depois dessa mudança, todos os participantes respondiam a questionários feitos para medir níveis de ansiedade, depressão, solidão e outras métricas de saúde mental.

Os jovens precisavam diminuir o uso de cinco plataformas: Facebook, X (ex-Twitter), TikTok, Instagram e Snapchat. Os dois primeiros tiveram uma aderência maior por parte dos participantes, mas os três últimos apps se mostraram mais desafiadores: muitos acessaram essas redes mesmo no período do detox. O tempo de uso foi verificado por meio dos dados dos próprios smartphones, que armazenam esse tipo de dado.

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Apesar da redução do uso das redes sociais, o tempo de tela ficou mais o menos o mesmo – os participantes acessavam menos os aplicativos, mas faziam outras coisas no celular durante esse tempo.

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No geral, os resultados positivos. Os sintomas de depressão caíram em 24,8% entre os jovens que fizeram o detox; os sinais de ansiedade diminuíram em 16,1% e os de insônia, 14,5%.

Por outro lado, não houve diferenças significativas na categoria “solidão” – possivelmente porque os apps têm um papel importante de interação social.

Os efeitos positivos foram mais pronunciados entre os participantes que já haviam sido diagnosticados com depressão severa. 

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Embora o artigo conclua que uma menor exposição às redes possa ser benéfica, os autores reforçam que essa não é uma diretriz de tratamento que deve ser adotada imediatamente por todos. Houve diferenças individuais grandes – os resultados citados são médias –, e os benefícios não apareceram para todos. Além de tudo, o grupo analisado foi formado por jovens que se voluntariaram a reduzir o tempo de exposição, o que pode gerar um viés nos resultados.

A maior limitação da pesquisa, porém, foi temporal: não se sabe por quanto tempo esses  benefícios do detox de uma semana duram. É possível que, para os efeitos durarem no longo prazo, a intervenção tenha que durar mais.

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O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Harvard, nos EUA, e da Universidade de Bath, no Reino Unido, e publicado no periódico JAMA Network Open.

O artigo vem em meio a um grande debate científico sobre o uso das telas – e das redes sociais – entre jovens. Várias outras pesquisas já mostraram que os smartphones e a internet podem ter impactos profundos na saúde mental das crianças e adolescentes. Muitos países, como o Brasil, decidiram proibir os celulares nas salas de aula, com base nessas evidências.

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