Dieta ou sedentarismo: qual o maior causador de obesidade? Novo estudo descobriu

Mais de um bilhão de pessoas no mundo – 1 em cada 8 indivíduos – convive com a obesidade. É um problema global, mas que afeta especialmente os países de maior renda. Dois fatores são os principais causadores dessa epidemia: dietas ricas em calorias e rotinas sedentárias, com pouco exercício; juntos, eles levam ao acúmulo de gordura corporal. Mas qual é o mais relevante?

Um novo estudo analisou exatamente esta questão, e a conclusão é que há, sim, um vilão maior do que o outro. Quando o assunto é obesidade, a composição calórica da dieta de uma pessoa é mais decisiva do que sua rotina de exercícios físicos.

Na pesquisa, cientistas compararam dados de mais de quatro mil indivíduos em 36 grupos sociais espalhados em seis continentes. Essas comunidades tinham estilos de vida bastante diferentes – algumas eram de caçadores-coletores; outras, populações agropastorais, e havia ainda os que viviam em sociedades industrializadas e desenvolvidas.

A prevalência de obesidade é maior entre países mais ricos, e isso está ligado a duas coisas: dietas com base em ultraprocessados, mais ricas em carboidratos e gorduras (e, portanto, mais calorias), e um maior sedentarismo entre essas populações. O novo estudo quis descobrir qual dos dois fatores é mais decisivo. O artigo foi publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os resultados mostram que, de fato, as populações de nações industrializadas gastam um pouco menos energia em exercícios físicos ao longo de suas rotinas. Mas a diferença é pequena demais para explicar o tamanho do problema da obesidade. O maior consumo de calorias em suas dietas é o principal vilão.

Continua após a publicidade

Ou seja: a prevalência da obesidade parece ter mais a ver com o quanto os humanos consomem, e não o quanto gastam.

Mais especificamente, o sedentarismo explica cerca de 10% da relação entre a obesidade e o nível de desenvolvimento de um país, segundo os autores. Os outros 90% são resultado do menu destas nações.

O estudo foi feito calculando a energia gasta por populações diversas ao redor do mundo, e esses valores foram ajustados para fatores como tamanho corporal e idade. Os pesquisadores também levaram em conta na análise a chamada taxa metabólica basal – o total de calorias gastas apenas para manter as funções básicas do corpo ativas.

Continua após a publicidade

Participaram pessoas de países industrializados como Suíça e EUA e comunidades com estilos de vida radicalmente diferentes, como os da etnia Hadza da Tanzânia (caçadores-coletores), o povo indígena Tsimane da Bolívia e os tuvanos da Sibéria. O total de gasto calórico de cada pessoa foi feito com análises de isótopos de hidrogênio e oxigênio na urina dos participantes, um método conhecido como “água duplamente marcada”.

Apesar da conclusão, os pesquisadores ressaltam que a atividade física segue sendo um fator extremamente importante para a saúde em geral, ainda que, especificamente para a obesidade, tenha um impacto um pouco menor. O sedentarismo está ligado a uma ampla gama de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares e diabetes.

Continua após a publicidade

Além disso, em nível individual, a obesidade está ligada não só à dieta e aos hábitos de vida, mas também a características como genética e fatores sociais.

Ainda assim, a conclusão do estudo segue relevante do ponto de vista da saúde pública: se a obesidade é um problema global, saber em detalhes suas causas ajuda a formular políticas públicas e estratégias mais focadas em combatê-la.