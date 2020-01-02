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Saúde

É possível morrer de um resfriado comum?

Seus sintomas parecem inofensivos, mas sim: o resfriado é capaz de matar. Especialmente as pessoas mais vulneráveis que pertencem ao grupo de risco.

Por A.J. Oliveira 2 jan 2020, 19h48 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
 (Martin Prescott/Getty Images)
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Você certamente já teve que faltar na aula ou no trabalho ao pegar um forte resfriado. Tosse, espirros, nariz escorrendo, cansaço extremo, talvez uma febre: todo mundo conhece muito bem esses sintomas desagradáveis. Mas o que nem todos sabem é que o “bom” e velho resfriado pode evoluir para um quadro mais grave. E, em alguns casos, até mesmo levar a pessoa infectada à morte.

Este é o tema de um artigo recente que o doutor Peter Barlow, professor de imunologia e infecção da Universidade Napier de Edimburgo, Escócia, publicou no site The Conversation. Barlow argumenta que a maioria das pessoas tem consciência de que a gripe pode matar. Em 1918, a Gripe Espanhola matou 50 milhões de pessoas — fez mais vítimas que a Primeira Guerra Mundial. Mas o lado letal do resfriado comum é bem menos conhecido pela população.

Gripe x resfriado

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Apesar de apresentarem sintomas bastante parecidos, gripe e resfriado são infecções bem diferentes. Cerca de metade dos resfriados são causados pelo rinovírus, que possui mais de 100 sorotipos diferentes (o vírus da dengue, em comparação, possui quatro). O problema é que, como os sintomas são um bocado genéricos, outros vírus também podem causar um ou alguns deles, como adenovírus, influenza, vírus sincicial respiratório e parainfluenza.

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Obviamente, a maioria esmagadora dos casos de resfriado não se agravam e acabam curados sozinhos, sem tratamento, após alguns dias. Mas pessoas que possuem, por algum motivo, o sistema imunológico debilitado, podem sofrer péssimas complicações. Estudos mostraram que pacientes que passaram por transplante de medula óssea, por exemplo, têm mais chances de desenvolver infecções respiratórias graves.

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Outros patógenos, como o adenovírus, podem comprometer outras partes do corpo, como o trato gastrointestinal, o trato urinário e o fígado. O risco maior, no entanto, é que a infecção viral abra caminho para uma bacteriana — e nisso os influenzavírus são especialistas. Cientistas ainda estão investigando o processo, mas já se sabe que o pulmão fica mais suscetível a desenvolver doenças como a pneumonia após ser contaminado por um vírus.

Dentre os pacientes enquadrados no grupo de risco, há os idosos e também as crianças, além de fumantes e pessoas que já possuem alguma doença no pulmão, como asma, fibrose cística ou doença pulmonar obstrutiva crónica.

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Contra infecções bacterianas, existem os antibióticos, assim como vacinas eficazes para conter o vírus da gripe. Mas muitas das espécies de rinovírus ainda não contam com um tratamento antiviral adequado.

No geral, não dá para prever como (e se) o resfriado causado por um vírus pode evoluir para um problema mais grave, fruto da infecção de uma bactéria. Só o que se pode fazer é ficar atento às condições e fatores que possam levantar algum alerta. E, principalmente, lavar sempre as mãos — é o melhor jeito de evitar a contaminação e disseminação de doenças infecciosas. Além, é claro, de manter a carteira de vacinação sempre em dia.

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