Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super Impressa por 9,90
Saúde

Escrita pode contribuir para reduzir sintomas da depressão, sugere estudo

Em pesquisa, registrar experiências pessoais de forma terapêutica trouxe benefícios a adultos jovens que sofrem com o transtorno

Por Bruno Bucis, da Agência Einstein 30 ago 2026, 12h00
Pessoa escrevendo à mão em um caderno.
 (Westend61/Getty Images)
Continua após publicidade
Escrita pode contribuir para reduzir sintomas da depressão, sugere estudo Priorizar nos meus resultados Google

AGÊNCIA EINSTEIN | Transformar experiências de vida em narrativa escrita pode ajudar a reduzir sintomas de depressão, sugere um estudo publicado recentemente no Journal of Consulting and Clinical Psychology. Apenas duas semanas de escrita terapêutica já foram suficientes para observar redução de sintomas depressivos e com benefícios que se prolongaram por dois meses após a prática.

A pesquisa envolveu 112 voluntários, com idades entre 18 e 29 anos, com sintomas moderados a graves de depressão. A prática diária resultou em aumento de percepções positivas sobre eles mesmos e diminuição da sensação de desconexão entre passado, presente e futuro, chamada pelos pesquisadores de descarrilamento.

“Construir uma história, uma narrativa sobre si, é um fator protetor por fortalecer nossos valores e nossa percepção de identidade. Isso evita que a gente se identifique com uma visão distorcida de si mesmo e se veja só como uma série de fracassos, ajudando a perceber a progressão da vida”, comenta o psiquiatra Daniel Oliva, coordenador médico do Espaço Einstein de Bem-estar e Saúde Mental, do Einstein Hospital Israelita.

O trabalho foi conduzido por pesquisadores da Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Os participantes tinham de escrever todos os dias, respondendo a perguntas divididas em duas categorias. O grupo controle escrevia sobre seu cotidiano, enquanto outro abordava experiências pessoais que direcionavam a reflexão escrita a fazê-los pensar sobre a vida.

Siga
Continua após a publicidade

Saudade pode reduzir sintomas de depressão, segundo estudo

Eles eram incentivados, por exemplo, a descrever uma experiência ou atividade marcante da infância; a refletir sobre seu “eu” atual a partir de suas motivações e valores; e sobre como manter o diário influenciava a percepção sobre o rumo atual da vida. Ambos apresentaram melhora inicial após duas semanas, mas os efeitos se mantiveram apenas entre os que fizeram uma reflexão mais profunda sobre identidade e trajetória.

Continua após a publicidade

“Pessoas com depressão frequentemente relatam dificuldade para se conectar com sua história, seu presente ou com quem almejam ser. Durante a intervenção, os participantes revisitaram experiências importantes, identificaram objetivos presentes naquele momento e refletiram sobre a influência desses acontecimentos nas perspectivas futuras, o que lhes deu maior resiliência”, relata à Agência Einstein o doutorando em psicologia Christopher Jeffrey Davis, primeiro autor do artigo.

Apesar dos resultados positivos, a escrita terapêutica não deve ser interpretada como substituta do tratamento convencional para depressão. Ela seria uma estratégia complementar, especialmente quando realizada com orientação profissional. “A diferença terapêutica esteve justamente nas orientações recebidas durante o processo de escrita. Esse formato pode funcionar como complemento ao cuidado profissional, sobretudo em acompanhamento psicoterápico, mas ainda depende de novas investigações”, defende Davis.

Continua após a publicidade

Segundo o pesquisador, a escolha de analisar adultos jovens ocorreu por ser uma fase em que barreiras financeiras e dificuldades de acesso limitam a procura por atendimento especializado. Portanto, seria um grupo oportuno para avaliar uma possibilidade terapêutica de baixo custo. “Os resultados que observamos, no entanto, sugerem que os benefícios podem ocorrer em qualquer idade”, destaca o autor.

Tratamento multidisciplinar

O tratamento de saúde mental deve ser multidisciplinar, já que as causas dos transtornos são sempre multifatoriais. “Vários eventos, como a aposentadoria, um novo emprego ou um divórcio, podem despertar a necessidade de reorganizar experiências passadas e perspectivas futuras. Reconhecer limitações, potencialidades e novos caminhos possíveis, desde que realizado em contexto terapêutico apropriado, é sempre positivo”, analisa Oliva.

Além dos diários, outras atividades que podem trazer benefícios semelhantes são a prática esportiva, o estudo e, claro, a terapia. Também é importante considerar possíveis riscos de manter o hábito da escrita durante fases mais intensas da depressão. “Pessoas com quadro ativo de transtorno e sem acompanhamento adequado podem interpretar lembranças sob perspectiva marcada por autocrítica intensa e acabar ampliando seu sofrimento com essa prática”, alerta o psiquiatra do Einstein.

Continua após a publicidade

Se você tem depressão ou alguma suspeita de transtorno de saúde mental, procure um especialista. Se precisar de ajuda imediata, ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV), no número 188.

Fonte: Agência Einstein

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Depressão
escrita
Psicologia
Saúde Mental
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).