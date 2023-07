Estresse desliga região do cérebro – e aumenta desejo por junk food

Não é um efeito puramente psicológico: também há um mecanismo neurológico envolvido.

A descoberta é de cientistas australianos (1), que submeteram ratos de laboratório a situações estressantes – e constataram que nesses animais a habênula lateral, uma região do cérebro que também existe em humanos e tem a função de controlar a “busca por recompensas”, simplesmente não funcionava (não freava o apetite depois que o animal já havia comido o suficiente).

A habênula era desativada por uma substância, chamada neuropeptídeo Y (NPY), que o cérebro produz sob estresse.

