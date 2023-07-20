Estresse desliga região do cérebro – e aumenta desejo por junk food
Experiência com ratos de laboratório identificou um mecanismo cerebral envolvido com esse fenômeno
Não é um efeito puramente psicológico: também há um mecanismo neurológico envolvido.
A descoberta é de cientistas australianos (1), que submeteram ratos de laboratório a situações estressantes – e constataram que nesses animais a habênula lateral, uma região do cérebro que também existe em humanos e tem a função de controlar a “busca por recompensas”, simplesmente não funcionava (não freava o apetite depois que o animal já havia comido o suficiente).
A habênula era desativada por uma substância, chamada neuropeptídeo Y (NPY), que o cérebro produz sob estresse.
Leia também: Estresse: como usá-lo a seu favor
Fonte: 1. Critical role of lateral habenula circuits in the control of stress-induced palatable food consumption. K Ip e outros, 2023.