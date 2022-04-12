Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

Estudo associa uso frequente de Viagra e Cialis a doenças graves nos olhos

Alteração no fluxo sanguíneo provocada pelos remédios para disfunção erétil pode estar por trás de casos que levam até à perda definitiva da visão.

Por Alexandre Carvalho 12 abr 2022, 15h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Soldados militares fardados em consulta oftalmológica.
 (U.S. Air Force/Divulgação)
Continua após publicidade
Estudo associa uso frequente de Viagra e Cialis a doenças graves nos olhos Priorizar nos meus resultados Google

Má notícia para os adeptos do uso recreativo de remédios para disfunção erétil. 

Pesquisadores encontraram uma forte ligação entre o consumo recorrente de fármacos como sildenafil (nome genérico do Viagra) e tadalafila (Cialis) e doenças graves nos olhos. Esses medicamentos são vendidos em qualquer farmácia brasileira sem prescrição médica.

Um estudo realizado pela Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, divulgado no dia 7 de abril, apontou que o risco de desenvolver três problemas oculares específicos aumenta em até 85% entre usuários regulares dessas drogas.

Essas condições incluem o descolamento seroso da retina, quando há acúmulo de fluido sob a retina, mesmo sem que haja um rasgo ou ruptura para a passagem desse líquido. Trata-se de um tipo raro de descolamento, ligado a um mau funcionamento vascular. Os pacientes experimentam o aparecimento súbito de manchas ou imagens flutuando em seu campo de visão, e também podem ver flashes de luz. 

Siga
Continua após a publicidade

Outra doença grave associada ao uso desses remédios é a neuropatia óptica isquêmica, uma lesão do nervo óptico (com ou sem inflamação das artérias) que é o pior dos mundos: leva à perda da visão, que não tem como ser revertida.

A terceira enfermidade identificada no estudo é a oclusão venosa da retina, quando há um tipo de trombose, e o sangue levado pela artéria não tem como ser drenado, passando a vazar dentro da retina, provocando inchaço e sangramento. O caso aqui também é grave. Pode haver tanto embaçamento da visão e surgimento de manchas escuras quanto cegueira mesmo.

Continua após a publicidade

Suspeitas apontam para mudança no fluxo sanguíneo

Para os pesquisadores, embora ainda não haja uma confirmação de causa, a maior probabilidade é que os problemas nos olhos estejam relacionados ao impacto dos medicamentos para disfunção erétil no fluxo sanguíneo.

Viagra, Cialis e outras marcas funcionam justamente dando um empurrãozinho nesse fluxo na hora do sexo. Eles favorecem o relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos (principal estrutura erétil do pênis) e a dilatação das artérias que levam o sangue até eles, facilitando a entrada desse sangue no órgão e, consequentemente, favorecendo a ereção. Mas desde que haja estímulo sexual. 

Continua após a publicidade

Só que o efeito vasodilatador dessas drogas se estende para o resto do corpo (inclusive a região dos olhos). É o que explica usuários ficarem com o rosto vermelho ou uma leve taquicardia. 

Oftalmologista, urgente!

O estudo envolveu os registros de seguro de saúde de 213.033 homens americanos. Esses indivíduos não tinham histórico de doenças oculares até que uma parte deles começou a usar regularmente medicamentos para disfunção erétil.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores descobriram que, entre os participantes, os usuários desses remédios se mostraram 2,58 vezes mais propensos a desenvolver o descolamento seroso da retina, duas vezes mais suscetíveis a ter uma neuropatia óptica isquêmica e quase 1,5 vez mais para oclusão venosa da retina. 

Segundo o professor Mahyar Etminan, autor do estudo, essas condições graves, embora raras, podem afetar um número significativo de homens, uma vez que 20 milhões de receitas são distribuídas mensalmente nos EUA para o uso de pílulas como Viagra e Cialis.

Continua após a publicidade

“Usuários regulares dessas drogas que encontram alguma alteração em sua visão devem levá-la a sério e procurar atendimento médico”, recomendou Etminan.

Publicidade
TAGS:
CEGUEIRA
olhos
Viagra
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).