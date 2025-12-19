Falar palavrões pode melhorar o desempenho físico, sugere estudo
Má notícia para quem julga quem xinga ao levantar peso na academia.
Dizer um palavrão no meio de um esforço físico intenso pode render olhares tortos na academia. Mas, segundo a ciência, esse impulso nada elegante pode ajudar a ir além dos próprios limites.
Um estudo publicado na revista American Psychologist sugere que xingar durante tarefas exigentes melhora o desempenho físico e ajuda as pessoas a se esforçarem mais do que fariam normalmente.
A ideia não é exatamente nova. O psicólogo Richard Stephens, da Universidade de Keele (Reino Unido), principal autor do estudo, investiga há mais de uma década o que acontece quando palavrões entram em cena.
Estudos anteriores já haviam mostrado que pessoas que xingam conseguem manter a mão por mais tempo em água gelada ou sustentar o próprio peso por mais segundos em exercícios de força. A novidade agora está menos no efeito em si e mais na explicação: o que, afinal, os palavrões fazem com a nossa cabeça?
No novo trabalho, Stephens e colegas reuniram 192 voluntários para dois experimentos. Em ambos, os participantes precisavam repetir, a cada dois segundos, um palavrão de sua escolha ou uma palavra neutra, enquanto realizavam flexões de braço apoiadas em uma cadeira, sustentando o peso do corpo. Ao final, todos responderam a questionários detalhados sobre o que sentiram durante a tarefa.
As perguntas buscavam medir estados mentais ligados à chamada desinibição, como autoconfiança, distração, humor e intensidade das emoções positivas.
Também incluíam uma avaliação do chamado “fluxo psicológico”, um conceito da psicologia que descreve aquele estado de concentração profunda e envolvimento prazeroso em uma atividade, quando a pessoa está focada e menos consciente de distrações externas.
O resultado seguiu o padrão observado em pesquisas anteriores. Quem repetiu palavrões conseguiu sustentar o exercício por um período significativamente maior do que quem disse apenas palavras neutras.
Mais do que isso: ao cruzar os dados dos questionários com o desempenho físico, os pesquisadores perceberam que o ganho não era aleatório. Ele estava associado a níveis mais altos de fluxo psicológico, maior autoconfiança e menor distração.
“Em muitas situações, as pessoas se reprimem, consciente ou inconscientemente, e deixam de usar toda a sua força”, afirmou Stephens em comunicado. “Xingar é uma maneira fácil de se sentir mais concentrado, confiante e menos distraído, e de se arriscar um pouco mais.”
A explicação proposta pelos autores é que os palavrões funcionam como um atalho mental para quebrar inibições. Por serem palavras socialmente marcadas, geralmente evitadas em contextos formais, usá-las pode gerar uma sensação momentânea de libertação das normas sociais. Esse pequeno “afrouxamento” psicológico ajudaria a pessoa a ir além do que costuma permitir a si mesma.
Stephens chama atenção para o fato de que o efeito vem sendo observado de forma consistente. “Essa é agora uma descoberta confiável e bem replicada”, disse ele. A pergunta central do novo estudo era justamente identificar o mecanismo psicológico por trás do fenômeno. A resposta, segundo os dados, passa menos por raiva ou agressividade e mais por foco, confiança e envolvimento com a tarefa.
Como possíveis desdobramentos, os autores destacam que xingar pode ser uma intervenção simples, barata e amplamente acessível para melhorar o desempenho em situações nas quais é preciso superar a hesitação, seja no esporte, na reabilitação física ou em desafios cotidianos.
Isso não significa, claro, que palavrões sejam uma solução universal ou socialmente neutra. Contexto importa, e muito. Não dá pra sair por aí xingando a plenos pulmões em espaços comunitários como clubes e academias. Ainda assim, do ponto de vista estritamente psicológico, eles parecem cumprir uma função específica: reduzir freios internos.
Os próximos passos da pesquisa seguem essa linha. Segundo Nicholas Washmuth, coautor do estudo e pesquisador da Universidade do Alabama em Huntsville, os laboratórios envolvidos pretendem investigar se o mesmo impulso aparece em situações menos físicas e mais sociais.
“Estamos estudando como os palavrões influenciam a oratória e as abordagens românticas, duas situações em que as pessoas tendem a hesitar ou a duvidar de si mesmas”, disse ele, também em nota.