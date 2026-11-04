Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Black Friday começou! Assine Revista Impressa pelo preço do Digital Premium e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS!
Saúde

FDA, a “Anvisa” dos EUA, aprova versão genérica do lenacapavir, injeção contra o HIV

Medicamento de baixo custo será vendido em 120 países de baixa renda; Brasil fica fora do acordo.

Por Amanda Nascimento 4 nov 2026, 14h00
Foto aproximada de uma seringa perfurando a ampola de medicamento em fundo azul.
 (Aleksej Sarifulin/Getty Images)
Continua após publicidade
FDA, a “Anvisa” dos EUA, aprova versão genérica do lenacapavir, injeção contra o HIV Priorizar nos meus resultados Google

A Food and Drug Administration (FDA), equivalente americano da Anvisa, concedeu nesta segunda-feira (02) uma aprovação provisória à primeira versão genérica do medicamento lenacapavir – uma injeção semestral que oferece proteção quase total contra a infecção pelo HIV.

O genérico, da farmacêutica indiana Dr. Reddy’s Laboratories, não poderá ser vendido nos EUA, onde o medicamento original ainda está protegido por patente, mas poderá ser comprado pelo governo americano para o PEPFAR, seu programa de combate ao HIV no exterior.

Segundo a Dr. Reddy’s e a Unitaid, uma iniciativa global de saúde que apoiou o desenvolvimento do genérico, o objetivo é fazer com que o medicamento chegue a países de baixa e média renda.

Siga

A Dr. Reddy’s é uma das seis farmacêuticas autorizadas pela Gilead Sciences, criadora do lenacapavir, a fabricar a versão de baixo custo do remédio. As licenças foram concedidas em 2024 a empresas da Ásia e do Norte da África. Por enquanto, só a Dr. Reddy’s tem o aval da FDA. As seis poderão vender o medicamento em 120 países, conforme obtiverem as aprovações necessárias. A lista inclui alguns dos lugares com as maiores taxas de HIV do mundo, como África do Sul, Lesoto, Botsuana e Zimbábue.

Continua após a publicidade

Por que só 7 pessoas na história foram curadas do HIV

O genérico da Dr. Reddy’s vai custar 40 dólares por paciente ao ano. O preço foi definido em 2025, num acordo com três organizações de saúde: a Unitaid, a Clinton Health Access Initiative (CHAI) e o instituto sul-africano Wits RHI. As primeiras doses devem chegar aos países até o fim de 2026. A oferta deve se ampliar em 2027.

Continua após a publicidade

Injetável e administrado duas vezes ao ano, o lenacapavir pode ser uma forma mais eficaz de oferecer a profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV do que os comprimidos de uso diário – que são eficazes apenas se tomados de forma consistente.

A substância já era vendida pela Gilead desde 2022 para o tratamento do HIV e, em 2025, foi aprovada nos EUA para prevenção, depois de ensaios clínicos em que a proteção chegou perto de 100%: num deles, nenhuma das mulheres que receberam o medicamento se infectou; no outro, apenas 2 dos 2.179 participantes que tomaram o lenacapavir contraíram o vírus.

Continua após a publicidade

Em 2024, o lenacapavir foi eleito o “Avanço do Ano” pela revista Science, que destacou a pesquisa básica que serviu de base para o medicamento. No entanto, o alto custo do medicamento, que nos EUA chega a custar cerca de 28 mil dólares por ano, representava um grande obstáculo para que o fármaco se tornasse, de fato, amplamente disponível.

Segundo a Unitaid, mesmo antes da chegada do genérico, mais de 125 mil pessoas em 10 países africanos já começaram a utilizar o lenacapavir fabricado pela Gilead, de forma antecipada. A organização afirma que o genérico recebeu a “aprovação provisória” da FDA – status padrão para genéricos enquanto o medicamento original ainda está protegido

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
HIV
injeção
medicamento
tratamento
Vírus
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).