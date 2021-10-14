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Saúde

FDA interrompe teste de remédio genético

Droga gerou efeito catastrófico em ratos – que só foi descoberto após um ano.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2021, 06h43 | Atualizado em 27 out 2021, 15h56
Foto de uma placa de vidro com pequenas gotas.
 (Westend61/Getty Images)
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FDA interrompe teste de remédio genético Priorizar nos meus resultados Google

Talvez você já tenha visto, nas latas de refrigerante diet ou em embalagens de outros alimentos com adoçante artificial, a seguinte frase: “Fenilcetonúricos: contém fenilalanina”. A fenilcetonúria é uma doença hereditária que torna o organismo incapaz de digerir o aminoácido fenilalanina – que se acumula no corpo e causa danos neurológicos.

Por isso, a pessoa não pode comer alimentos que o contenham, como carne, ovos e leite (além do adoçante). O medicamento BMN 307, que foi criado pelo laboratório americano BioMarin Pharma, prometia corrigir a mutação que provoca a doença: ele é feito com um vírus geneticamente modificado, que carrega e distribui uma versão consertada do gene PAH no organismo do paciente.

O remédio já estava na primeira fase de testes em humanos quando o BioMarin decidiu fazer um estudo de longo prazo em ratos, que tinham recebido o tratamento havia um ano. De sete animais analisados, seis estavam com câncer de fígado – o vírus havia se fundido com o genoma dos ratos, causando mutações e surgimento de tumores. Com isso, a Food & Drug Administration (a Anvisa dos EUA) mandou parar imediatamente os testes em humanos. 

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