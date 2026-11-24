Fiona, a hipopótamo mais famosa do mundo, morre após engolir um gorro. Por que a cirurgia não era uma opção?
Abrir o abdômen de um animal com mais de uma tonelada é tão difícil quanto parece. Entenda.
Em janeiro de 2017, uma filhote de hipopótamo conquistou o coração de milhões de pessoas após nascer prematura no zoológico de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. Quase uma década depois, a hipopótamo mais famosa do mundo, Fiona, morreu nesta quinta-feira (19), vítima de complicações após engolir um gorro de tricô que caiu em seu recinto.
Segundo o zoológico, por volta do dia 9 deste mês, uma criança que visitava o local acidentalmente jogou um gorro para o alto. O acessório então atingiu um ventilador de teto e foi lançado por uma abertura de 30 centímetros, acima da vidraça de mais de três metros pela qual o público via Fiona. Dali, caiu na área onde Fiona estava – e engoliu o objeto.
O gorro ficou preso no meio do intestino delgado de Fiona. Embora inicialmente tivesse demonstrado estar bem, seu apetite logo começou a diminuir ao longo dos próximos dias, e os veterinários tiveram que implementar diferentes medidas para facilitar a passada do gorro pelo sistema digestivo.
Fiona foi submetida a uma série de procedimentos, como ultrassonografia e colonoscopia. Além disso, a equipe do zoológico tentou a usar uma plataforma de vibração emprestada de uma fazenda para estimular o funcionamento do intestino. “Nossa melhor chance de sucesso com Fiona seria se ela conseguisse expelir o gorro sozinha”, disse um dos cuidadores.
Apesar das tentativas de fazer o gorro passar por seu organismo, a situação acabou se tornando grave demais. O falecimento de Fiona foi anunciado pelo zoológico em uma publicação no Instagram. “Hoje, a equipe prestou os cuidados necessários na tentativa de salvá-la, mas não teve sucesso e ela não se recuperou.”
Sob cuidados humanos, hipopótamos costumam viver, em média, por 50 anos.
E por que não uma cirurgia?
Em entrevista ao Yahoo, Mat Glassman, cirurgião veterinário, operar um hipopótamo adulto apresenta uma série de desafios. Embora a cirurgia seja tecnicamente possível, os riscos associados à anatomia do animal, à própria operação e à recuperação podem torná-la uma opção extremamente perigosa.
Os desafios começam antes mesmo da cirurgia: primeiro, é preciso anestesiar o hipopótamo com segurança. Em animais de grande porte, esse procedimento exige cuidados extras e apresenta riscos maiores do que em cães, gatos ou em humanos. No caso de Fiona, ela pesava 1.088 kg (mais de uma tonelada) na fase adulta.
“A pele deles é tão espessa que obter um acesso intravenoso confiável é extremamente difícil”, explica Glassman. Esse tipo de acesso é indispensável, pois os veterinários precisam administrar medicamentos anestésicos, fluidos e outras substâncias ao longo de uma cirurgia.
A anatomia de grande porte impacta também as vias aéreas dos hipopótamos. “As mandíbulas e a boca deles são tão grandes que é muito difícil intubar um hipopótamo”, diz Glassman. A intubação consiste na inserção de um tubo nas vias aéreas do animal para ajudar a manter a respiração enquanto ele está sob anestesia geral.
Em geral, a anatomia de um hipopótamo dificulta (e muito) a viabilidade de vários procedimentos. Glassman explica que a pele, a gordura, os músculos e os tecidos conjuntivos desses animais são altamente resistentes, o que torna difícil realizar uma incisão, navegar pelos tecidos e, posteriormente, fechar o local da cirurgia.
Hipopótamos já passaram por procedimentos cirúrgicos no passado – como intervenções odontológicas, biópsias e até a primeira cirurgia de catarata em um hipopótamo, registrada no Zoológico de Dublin. No entanto, o tipo de cirurgia abdominal que Fiona precisaria é de complexidade completamente diferente.
Neste caso ainda existe um agravante: os veterinários não sabiam exatamente onde o gorro estava. Isso significa que os cirurgiões possivelmente teriam que examinar uma parte considerável do trato digestivo da hipopótamo para encontrar o objeto. Para piorar, hipopótamos têm sistema gastrointestinal incomum e complexo.
Um único erro nesse processo poderia resultar em consequências como a morte. Em uma publicação, o zoológico de Cincinnati confirmou que a posição do objeto e a anatomia do animal impediram a remoção.
In memoriam, Fiona
Fiona ganhou fama mundial depois de nascer seis semanas antes do previsto, em 2017, pesando apenas 13,2 kg – muito abaixo do peso esperado para um hipopótamo recém-nascido. Ela tinha poucas chances de sobreviver e precisou receber cuidados intensivos da equipe do zoológico.
Superando todas as expectativas, Fiona cresceu para ser um hipopótamo saudável. O zoológico publicava na internet atualizações diárias sobre a alimentação, crescimento e atividades dela. Com isso, a hipopótamo passou a ser acompanhada por milhões de pessoas nas redes sociais e se tornou uma das figuras mais conhecidas do local.
“Fiona era um símbolo de perseverança e alegria em Cincinnati”, escreveu o prefeito de Cincinnati, Aftab Pureval, no X. “Ela levou sorrisos a muitas pessoas, de crianças e pais a visitantes do mundo inteiro.”