Fazer xixi sentado ou em pé faz alguma diferença para a saúde?

Não há um consenso científico sobre a melhor posição para homens e demais pessoas com pênis urinarem. Alguns estudos apontaram que fazer xixi sentado pode facilitar o relaxamento da região pélvica. Outros sugerem que, na verdade, em homens de até 50 anos, isso gera mais chances de o dito-cujo ficar gotejando depois que você se alivia, entre tantas outras hipóteses.

Pensando nisso, uma nova pesquisa, publicada em outubro no periódico científico Neurourology and Urodynamics (sim, existe uma área da ciência chamada urodinâmica – e sim, ela trata de fluxos de xixi), comparou as duas posições em um experimento randomizado.

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Os pesquisadores de um grupo colombiano, analisaram um grupo de 52 voluntários saudáveis, com idades entre 18 e 39 anos. Todos foram monitorados tanto ao urinar em pé quanto sentados, e estavam divididos em dois grupos, definidos por sorteio. Vinte e quatro começaram urinando sentados e, pelo menos 24 horas depois, urinaram em pé. Os outros 28 fizeram o percurso inverso.

Em cada sessão, foram medidos o volume total de urina eliminado, o fluxo urinário máximo (Qmax), que é a maior vazão de urina durante a micção (medida em mililitros por segundo), e o tempo necessário para atingir o fluxo máximo (tQmax).

Esses dados são obtidos por meio de um exame chamado urofluxometria. Nele, o participante urina dentro de um aparelho que registra o fluxo da urina, permitindo identificar seu pico.

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Ao analisar os resultados, os pesquisadores não encontraram diferenças significativas no fluxo máximo entre as posições. Tampouco houve mudanças no volume de urina eliminado. A única diferença foi que os homens saudáveis demoraram um pouco mais – 3,3 segundos, em média – para atingir o Qmax ao urinar de pé. Esse dado, porém, dependia em parte da medição de um único voluntário fora da curva.

“A posição sentada foi associada a um tempo menor para atingir o fluxo máximo, uma pequena diferença que provavelmente não tem relevância clínica e dependeu, em parte, de um único valor discrepante. São necessários estudos maiores, pré-registrados, com análises de equivalência pré-especificadas e populações sintomáticas”, escreveram os autores no estudo.

Os autores ressaltam que a amostra era pequena demais para afirmar que as duas posições são equivalentes – o estudo apenas não detectou diferença. Além disso, a pesquisa não mediu quanto xixi sobra na bexiga depois da micção.

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Ou seja, segundo os resultados da pesquisa, a posição no momento de urinar não está relacionada a vantagens ou desvantagens drásticas em homens jovens e saudáveis. A escolha pode ficar a critério de cada um. Já para quem tem sintomas urinários, como os causados pelo aumento da próstata, estudos anteriores sugerem que sentar pode ajudar a esvaziar melhor a bexiga. Mas fica o lembrete: mire direito.