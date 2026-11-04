Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Black Friday começou! Assine Revista Impressa pelo preço do Digital Premium e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS!
Saúde

Fazer xixi sentado ou em pé faz alguma diferença para a saúde?

Estudo analisou mais de 50 homens e encontrou apenas diferenças sutis no fluxo de urina – nada que justifique deixar respingos nas privadas por aí.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 4 nov 2026, 11h00
Homem de costas, vestindo camiseta marrom e calça jeans escura, usando um mictório branco em um banheiro com paredes de azulejos cinzas
 (Prakasit John Khuansuwan/Freepik)
Continua após publicidade
Fazer xixi sentado ou em pé faz alguma diferença para a saúde? Priorizar nos meus resultados Google

Não há um consenso científico sobre a melhor posição para homens e demais pessoas com pênis urinarem. Alguns estudos apontaram que fazer xixi sentado pode facilitar o relaxamento da região pélvica. Outros sugerem que, na verdade, em homens de até 50 anos, isso gera mais chances de o dito-cujo ficar gotejando depois que você se alivia, entre tantas outras hipóteses.

Pensando nisso, uma nova pesquisa, publicada em outubro no periódico científico Neurourology and Urodynamics (sim, existe uma área da ciência chamada urodinâmica – e sim, ela trata de fluxos de xixi), comparou as duas posições em um experimento randomizado.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores de um grupo colombiano, analisaram um grupo de 52 voluntários saudáveis, com idades entre 18 e 39 anos. Todos foram monitorados tanto ao urinar em pé quanto sentados, e estavam divididos em dois grupos, definidos por sorteio. Vinte e quatro começaram urinando sentados e, pelo menos 24 horas depois, urinaram em pé. Os outros 28 fizeram o percurso inverso.

Siga

Em cada sessão, foram medidos o volume total de urina eliminado, o fluxo urinário máximo (Qmax), que é a maior vazão de urina durante a micção (medida em mililitros por segundo), e o tempo necessário para atingir o fluxo máximo (tQmax).

Esses dados são obtidos por meio de um exame chamado urofluxometria. Nele, o participante urina dentro de um aparelho que registra o fluxo da urina, permitindo identificar seu pico.

Continua após a publicidade

Ao analisar os resultados, os pesquisadores não encontraram diferenças significativas no fluxo máximo entre as posições. Tampouco houve mudanças no volume de urina eliminado. A única diferença foi que os homens saudáveis demoraram um pouco mais – 3,3 segundos, em média – para atingir o Qmax ao urinar de pé. Esse dado, porém, dependia em parte da medição de um único voluntário fora da curva.

“A posição sentada foi associada a um tempo menor para atingir o fluxo máximo, uma pequena diferença que provavelmente não tem relevância clínica e dependeu, em parte, de um único valor discrepante. São necessários estudos maiores, pré-registrados, com análises de equivalência pré-especificadas e populações sintomáticas”, escreveram os autores no estudo.

Os autores ressaltam que a amostra era pequena demais para afirmar que as duas posições são equivalentes – o estudo apenas não detectou diferença. Além disso, a pesquisa não mediu quanto xixi sobra na bexiga depois da micção.

Continua após a publicidade

Ou seja, segundo os resultados da pesquisa, a posição no momento de urinar não está relacionada a vantagens ou desvantagens drásticas em homens jovens e saudáveis. A escolha pode ficar a critério de cada um. Já para quem tem sintomas urinários, como os causados pelo aumento da próstata, estudos anteriores sugerem que sentar pode ajudar a esvaziar melhor a bexiga. Mas fica o lembrete: mire direito.

 

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
homem
Saúde
urina
xixi
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).