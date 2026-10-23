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Saúde

Horário do jantar, somado a estresse, pode influenciar na saúde intestinal, diz pesquisa

Estudo sugere que a combinação entre alimentação após as 21h e estresse crônico está associada a maior risco de alterações no funcionamento do intestino

Por Fernanda Bassette, da Agência Einstein 23 out 2026, 14h10
Pessoa de camisa marrom cortando lasanha em prato rosa, com pão, azeitonas, salada e vinho tinto na mesa.
 (Cottonbro Studio/Pexels)
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AGÊNCIA EINSTEIN | O hábito de deixar grande parte da alimentação para o fim do dia pode trazer consequências para a saúde intestinal, especialmente entre pessoas que vivem sob estresse crônico. É o que sugere um estudo apresentado em abril na Digestive Disease Week (DDW) 2026, um dos principais congressos internacionais de gastroenterologia.

A pesquisa identificou que pessoas que consomem mais de 25% das calorias diárias após as 21h e apresentam altos níveis de estresse têm maior probabilidade de sofrer alterações intestinais, como constipação e diarreia, além de menor diversidade microbiana.

Os pesquisadores analisaram dados de dois grandes bancos de dados populacionais norte-americanos e observaram que a combinação entre alimentação predominantemente noturna e estresse esteve associada a um risco até 2,5 vezes maior de alterações intestinais. Como se trata de um estudo observacional, os resultados apontam uma associação entre esses fatores, mas não permitem afirmar que comer tarde seja, por si só, a causa dos problemas digestivos.

O trabalho reforça um campo de pesquisa conhecido como crononutrição, que investiga como o horário das refeições influencia diferentes aspectos da saúde. A hipótese é de que mesmo quando a pessoa não consome produtos ultraprocessados ou considerados junk food, comer tarde pode atrapalhar os processos digestivos e o ritmo circadiano – relógio biológico natural do organismo, responsável por regular processos como metabolismo, produção hormonal e digestão.

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Esse conceito vem ganhando espaço e as evidências têm se consolidado. “Nos últimos anos, a ciência da crononutrição tem mostrado que não importa apenas o que comemos, mas também quando comemos. Diversos processos metabólicos, digestivos e hormonais variam ao longo do dia. Por isso, uma mesma refeição pode gerar respostas diferentes dependendo do horário em que é consumida”, explica a gastroenterologista Patrícia Almeida, do Einstein Hospital Israelita.

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Embora já existissem evidências de que o horário da refeição e o estresse poderiam, separadamente, afetar o intestino, os novos dados sugerem um efeito conjunto. De acordo com Almeida, o estresse interfere na comunicação do eixo intestino-cérebro, altera a motilidade intestinal, a permeabilidade da mucosa e pode modificar a composição da microbiota. Quando isso ocorre ao mesmo tempo em que boa parte das calorias é consumida no período noturno, o organismo parece ter menor capacidade de adaptação.

A pesquisa também observou redução da diversidade do microbioma entre os participantes mais estressados que costumavam comer tarde. Em geral, uma microbiota mais diversa costuma estar associada a maior equilíbrio do ecossistema intestinal e melhor capacidade de proteger contra microrganismos potencialmente nocivos, além de participar da produção de substâncias essenciais ao funcionamento do intestino. “Embora a diversidade do microbioma não seja o único marcador de saúde intestinal, ela é considerada um importante indicador”, diz a gastroenterologista.

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Toda refeição noturna faz mal?

Mas isso não significa que qualquer refeição após as 21h seja prejudicial. No estudo, o conceito de alimentação tardia foi definido como o consumo de mais de 25% das calorias diárias depois desse horário. “Estamos falando de um padrão alimentar em que uma parcela importante da ingestão do dia é concentrada no período noturno, e não de um jantar tardio esporádico”, analisa Patrícia Almeida.

O trabalho não faz recomendações rígidas em torno da alimentação noturna, já que diversos fatores podem influenciar os resultados, como qualidade do sono, rotina de trabalho, atividade física e padrão alimentar global. “A mensagem principal não é que comer após as 21h seja proibido, mas que a combinação de alimentação predominantemente noturna e estresse crônico pode representar um cenário menos favorável para a saúde intestinal”, conclui a médica do Einstein.

Fonte: Agência Einstein

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TAGS:
Alimentação
digestão
Estresse
intestino
metabolismo
relógio biológico
sistema digestivo
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