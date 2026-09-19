Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

Infestação de vermes no cérebro podem ter causado alucinações em mulher nas Filipinas

Após meses de dores de cabeça e delírios visuais, a paciente descobriu que tinha cistos cheios de larvas de tênia no cérebro.

Por Amanda Nascimento 19 set 2026, 08h01
Microscopia de um verme parasita roxo-avermelhado com ventosas circulares e estruturas semelhantes a ganchos, em fundo branco
 (Roberto J. Galindo/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Infestação de vermes no cérebro podem ter causado alucinações em mulher nas Filipinas Priorizar nos meus resultados Google

Uma mulher filipina de 52 anos chegou ao pronto-socorro de um hospital local com sintomas preocupantes. Durante quatro meses, a paciente dizia sentir dores de cabeça e alucinações visuais intermitentes. Apesar de conseguir falar, ela apresentava dificuldades para nomear objetos, repetir palavras e seguir comandos simples.

A princípio, médicos tinham dúvidas sobre qual seria o possível diagnóstico. Como ela relatava ver animais e pessoas que não estavam de fato presentes, a equipe de plantão chegou a cogitar a possibilidade de um transtorno psiquiátrico. Mas os problemas cognitivos da paciente pesaram a favor de uma investigação mais ampla, com uma bateria de exames.

O primeiro deles, um eletroencefalograma (EEG) com atividade cerebral considerada anormal, levantou a suspeita de que as alucinações estariam relacionadas a convulsões. Foram os exames de imagem, porém, que enfim revelaram a origem do mistério: havia cistos espalhados por todo o cérebro da paciente. 

Siga

Muitos dos cistos continham um ponto minúsculo brilhante, conhecido como escólex, que corresponde à “cabeça” da tênia do porco (Taenia solium). O diagnóstico final foi de neurocisticercose, uma infecção grave do sistema nervoso central em que larvas da tênia de porco se alojam no cérebro.

Continua após a publicidade

A mulher não fazia ideia do que era a doença nem onde ou como foi infectada. O caso dela virou um relato publicado no New England Journal of Medicine em julho deste ano por médicos do Jose R. Reyes Memorial em Manila, nas Filipinas.

O que são príons – e por que as doenças priônicas são tão letais

Continua após a publicidade

Neurocisticercose

A tênia de porco costuma se manifestar em forma de infecção intestinal. Popularmente conhecida como teníase, o parasita se instala no organismo com a ingestão de carne crua ou mal cozida que estejam contaminadas.

Há, porém, uma outra maneira dessas criaturas entrarem no seu organismo: você pode ingerir seus ovos microscópicos. Uma vez ingeridos, os ovos da tênia eclodem no intestino, liberando larvas que podem entrar na corrente sanguínea e migrar para outros tecidos do corpo – inclusive, o cérebro. Essa é a versão da doença que chamamos de neurocisticercose.

Uma via comum de infecção é a transmissão fecal-oral: uma pessoa infectada pela tênia intestinal elimina ovos microscópicos nas fezes e, devido à higiene precária das mãos ao preparar alimentos ou até mesmo ao tocar em superfícies, eles podem acabar sendo ingeridos por outra pessoa. Neste caso, a transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminada. 

Continua após a publicidade

No ano anterior à infecção, por exemplo, a mulher filipina havia frequentado centros de evacuação (construídos para abrigar a população durante desastres naturais). Segundo os médicos, as condições de saneamento e higiene no manuseio de alimentos do local eram precárias – o que aponta o centro como a origem provável do contágio. 

Felizmente, o caso teve um desfecho positivo. Com o uso de antiparasitários, como albendazol e praziquantel, os parasitas no cérebro da paciente foram tratados, e, um mês depois, seus sintomas haviam desaparecido. Novos exames de imagem do cérebro mostraram que os cistos diminuíram e os pontos característicos tinham sumido.

Continua após a publicidade

A neurocisticercose pode ser fatal. Isso porque, enquanto morrem, parasitas podem provocar inchaço no cérebro. Somado a isso, os cistos podem obstruir o fluxo do líquido cefalorraquidiano ao redor do cérebro, o que também pode causar convulsões.  

No mundo, 50 milhões de pessoas já foram infectadas pela tênia do porco ou pela tênia do boi (Taenia saginata). A de porco em específico ainda é considerada uma doença endêmica em áreas da América Central e da América do Sul, assim como em parte da África e da Ásia. 

Continua após a publicidade

A infecção está geralmente associada a condições sanitárias precárias, higiene inadequada, defecação a céu aberto, presença de suínos criados soltos e a pobreza. Para todas as formas da doença, a melhor forma de prevenção consiste no cozimento completo da carne, boas práticas de higiene pessoal e saneamento básico adequado – além do controle na criação de animais, em ambientes controlados e higienizados. 

Publicidade
TAGS:
cérebro
doenças
Doenças relacionadas a comida
medicina
piores parasitas
Saúde
verme
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).